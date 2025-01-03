Esenyurt'ta 5 Cadde Tek Yön Uygulamasına Geçti - Son Dakika
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Esenyurt'ta 5 Cadde Tek Yön Uygulamasına Geçti

Esenyurt\'ta 5 Cadde Tek Yön Uygulamasına Geçti

Esenyurt'ta Peyami Safa, Abdi İpekçi, Marmara, Oktay Rıfat ve Orkide Caddeleri'nde trafik yoğunluğunu azaltmak için tek yön uygulaması başlatıldı. Uygulama ile yayaların güvenliği artırılırken, park problemi de azaldı.

03.01.2025 16:21  Güncelleme: 16:48
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Esenyurt'ta 5 caddede daha trafik tek yön oldu. Peyami Safa, Abdi İpekçi, Marmara, Oktay Rıfat ve Orkide Caddeleri'nde yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle tek yön uygulaması başlatıldı.

Esenyurt'un en işlek 5 caddesinde yeni bir düzenleme yapıldı. Namık Kemal, Saadetdere ve Turgut Özal Mahallelerini birbirine bağlayan Peyami Safa, Adbi İpekçi, Marmara, Oktay Rıfat ve Orkide Caddelerinde tek yön uygulaması başladı. Esenyurt Belediyesinin, trafik yoğunluğunu ortadan kaldırmak üzere planladığı uygulama ile yayalar daha rahat ve güvenli bir ulaşıma kavuşurken, yeni alanların açılmasıyla da park problemi büyük ölçüde azaldı.

Tek yön çalışması ile trafik yoğunluğu azaltıldı

Uygulamanın üç mahallede yaşanan trafik yoğunluğunu büyük oranda rahatlatacağını söyleyen Esenyurt Belediyesi Yol Planlama ve Trafik Şefi Yakup Mehmetçik, "Abdi İpekçi Caddesi, üç mahallemizin kesişim noktası. Burada işe gidiş ve dönüş saatlerinde yoğun trafik meydana gelmekteydi. Ekiplerimiz vatandaşların talebi üzerine sahada teknik incelemelerini yaparak, bir proje hazırladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi projeyi onayladıktan sonra yerinde uygulama yapılarak tek yön tabelaları takıldı. Böylelikle Marmara Caddesi'ni 59. Sokak'a yani E5 yönüne bağladık. Aynı zamanda 55. Sokak'ın devamını da Peyami Safa Caddesi üzerinden Abdi İpekçi Caddesi'ne bağlayarak kaymakamlık ve belediye istikametine tek yön verdik. Oktay Rıfat Caddesi belediye tarafına, Orkide Caddesi'ni ise E5 tarafına tek yön olarak düzenledik. Vatandaşlarımızdan tek yön kurallarına uymalarını rica ediyoruz" dedi.

Vatandaşlar uygulamadan memnun

Uygulamadan memnun olduğunu dile getiren Sedat Selçuklar, "Belediyemizin koyduğu tabelalar trafik sorunu için çok faydalı oldu. Eski yoğunluk yok. Birçok vatandaş kurallara uyuyor. Güzel olmuş. Esenyurt Belediyesi'ne teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt'ta 5 Cadde Tek Yön Uygulamasına Geçti - Son Dakika

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