Esenyurt\'ta Akşemseddin 112 Acil Sağlık İstasyonu Açıldı

Esenyurt'ta, acil sağlık hizmetlerinin daha hızlı ve etkin sunulması amacıyla yapımı tamamlanan Akşemseddin 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu törenle hizmete girdi.

Esenyurt'ta, acil sağlık hizmetlerinin daha hızlı ve etkin sunulması amacıyla yapımı tamamlanan Akşemseddin 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu törenle hizmete girdi. Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy ve İstanbul Valisi Davut Gül, Kaya İstanbul Otel'de ilçedeki muhtarlarla düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Programın ardından heyet, Akşemseddin Mahallesi'nde inşa edilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun açılış törenine katıldı.

Törene, İstanbul Valisi Davut Gül'ün yanı sıra Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, ilçe protokolü, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Açılışta konuşan yetkililer, istasyonun acil durumlarda müdahale süresini önemli ölçüde kısaltacağını ve bölgedeki sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracağını ifade etti. Modern donanımı ve stratejik konumuyla dikkat çeken Akşemseddin 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun, Esenyurt ve çevre ilçelerde acil sağlık hizmetlerinin daha hızlı ulaşmasını sağlayarak vatandaşların can güvenliğine önemli katkı sunması bekleniyor.

"Türkiye'de en kısa sürede erişilebilen 112 hizmetini İstanbul veriyor"

Esenyurt'ta sağlığa yönelik yatırımların artarak devam edeceğini ifade eden İstanbul Valisi Davut Gül şöyle konuştu; "Sağlık hizmetleri, varlığında belki çok fark edilmeyen; ancak yokluğunda otuz saniyesi bile otuz yıl gibi gelen hayati bir ihtiyaçtır. Bugün burada hizmete aldığımız 112 Acil Sağlık İstasyonları çok önemli bir adım. Telefonu açıp 112'yi aradığınızda, öncelikle hızlıca ulaşabilmeniz gerekiyor. Şu anda Türkiye'de en kısa sürede erişilebilen 112 hizmetini İstanbul veriyor. Çağrınıza ulaştığımızda, yedi dakikanın altında ambulans hizmeti sunuyoruz. Bu başarıyı sürdürebilmek için daha fazla istasyona ihtiyacımız var. Çünkü her gün trafiğe yeni araçlar çıkıyor, trafik yoğunluğu artıyor. Ambulans yakın bir noktada değilse, size ulaşma süresi uzayacaktır. Biz bu süreyi yedi dakikanın da altına çekmek için 250 ilave 112 Acil Sağlık İstasyonu açacağız. Ayrıca yılsonuna kadar, en geç önümüzdeki yılın başında 200 yeni ambulans hizmete girecek. Bu yatırımlar sayesinde Esenyurt'ta daha fazla istasyonumuz, daha fazla ambulansımız olacak. Yeni açılan ve açılacak hastanelerimiz, planlanan şehir hastanemiz ile birlikte ilçemizin sağlık alanındaki ihtiyaçları önemli ölçüde karşılanmış olacak. Bu süreçte bizlere liderlik eden Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, çalışmalarımızı koordine eden Sağlık Bakanımıza, yerelde bu süreçleri takip eden ilçe kaymakamımıza, belediye başkan vekilimize, İstanbul genelinde öncülük eden İl Sağlık Müdürümüz ve ekibine, koordinasyonu sağlayan vali yardımcımıza ve en önemlisi, bu sıcak güne rağmen bu güzelliği bizlerle paylaşan siz değerli hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hizmetimizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

Yapımı tamamlanan ve devam eden projeler yerinde incelendi

İstanbul Valisi Davut Gül ve Esenyurt Belediye Başkan Vekili Aksoy açılış sonrasında, protokol üyeleriyle birlikte yapımı tamamlanan Gülvadi Hayvan Barınağını ziyaret etti. Ayrıca, yapımı devam eden Kıraç Termal Kür ve Tedavi Merkezi ile Durmuş Döven İlkokulunda incelemelerde bulundu. Program ziyaretlerin ardından son buldu. - İSTANBUL