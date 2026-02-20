Esenyurt'ta Başkan Vekili Can Aksoy, ilk iftarını şehit ailesiyle açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Esenyurt'ta Başkan Vekili Can Aksoy, ilk iftarını şehit ailesiyle açtı

Esenyurt\'ta Başkan Vekili Can Aksoy, ilk iftarını şehit ailesiyle açtı
20.02.2026 14:18  Güncelleme: 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Ramazan ayının ilk iftarını 2020 yılında Esenyurt'ta gerçekleştirilen bir operasyonda yaralanarak, tedavi gördüğü hastanede şehit düşen polis memuru Hakan Çetinkol'un ailesiyle birlikte yaptı.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Ramazan ayının ilk iftarını 2020 yılında Esenyurt'ta gerçekleştirilen bir operasyonda yaralanarak, tedavi gördüğü hastanede şehit düşen polis memuru Hakan Çetinkol'un ailesiyle birlikte yaptı. Şehidin ailesi ve çocuklarıyla sohbet eden Aksoy, "Bu güzel sofrada bir arada olmak, aziz şehidimizin fedakarlığını ve cesaretini bir kez daha yüreğimizde hissetmemizi sağladı. Rabbim tuttuğumuz oruçları ve ettiğimiz duaları kabul etsin; bu vatana hizmet ederken şehit düşen tüm kahramanlarımızdan razı olsun" dedi.

Binlerce Esenyurtlu aynı sofrada buluştu

Ramazan ayının ilk gününde binlerce Esenyurtlu, belediye tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan iftar sofrasında bir araya geldi. Meydanda kurulan çadırda vatandaşlar hep birlikte oruç açarken, mobil ikram araçlarıyla iftara yetişemeyenlere de yemek dağıtımı yapıldı. Belediyenin üç farklı mahallede hizmet veren aşevi dağıtım noktalarında da iftarlık yemekler vatandaşlara ulaştırıldı. Ramazan'ın birlik ve beraberlik ruhu Esenyurt'ta bir kez daha hissedildi; dualar edildi, oruçlar açıldı, gönüller aynı sofrada buluştu.

Geleneksel Ramazan eğlenceleri ilgi gördü

Teravih namazının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen geleneksel Ramazan etkinlikleri vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Karagöz ve Hacivat gösterileri ile illüzyon şovları özellikle çocukların büyük beğenisini topladı. Aileler keyifli bir akşam geçirirken, meydanda renkli görüntüler oluştu.

"Ramazan'ı burada yaşamak çok başka bir duygu"

İftar programına katılan Fadime Kara, "Allah razı olsun. Çok iyi, çok güzel buldum" dedi. Erkan Özdemir ise "Ramazan'ı burada yaşamak çok başka bir duygu. Can Başkanımıza helal olsun" ifadelerini kullandı. Bir başka vatandaş da etkinlikten duyduğu memnuniyeti, "Çok güzeldi, çok eğlendik. Özellikle kızım için geldik. Güzel bir etkinlikti. Can Bey'i çok seviyoruz. Başarılar diliyoruz kendisine" sözleriyle dile getirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Can Aksoy, Esenyurt, Polis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenyurt'ta Başkan Vekili Can Aksoy, ilk iftarını şehit ailesiyle açtı - Son Dakika

Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu
Jutta Leerdam, 1 milyon dolar kazandıran kıyafetini satıyor Gelirini bakın ne yapacak Jutta Leerdam, 1 milyon dolar kazandıran kıyafetini satıyor! Gelirini bakın ne yapacak
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı.
Maça saatler kala İngiliz gazeteciden Fenerbahçe sözleri: Ona çok dikkat etmeliler Maça saatler kala İngiliz gazeteciden Fenerbahçe sözleri: Ona çok dikkat etmeliler
Alişan Ramazan’ın ilk gününde Umre’ye gitti Alişan Ramazan'ın ilk gününde Umre'ye gitti
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi

14:42
Nottingham Forest oyuncusundan Fener’e olay sözler
Nottingham Forest oyuncusundan Fener'e olay sözler
14:32
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
14:22
Baba-oğul 6 gün arayla öldü
Baba-oğul 6 gün arayla öldü
14:08
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor
14:03
ABD, İran’a saldırırsa neler olur İngilizler 7 olasılık sıraladı
ABD, İran'a saldırırsa neler olur? İngilizler 7 olasılık sıraladı
13:14
Okulda cıva zehirlenmesi Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 14:52:06. #7.11#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Başkan Vekili Can Aksoy, ilk iftarını şehit ailesiyle açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.