Esenyurt'ta Boşanma Tartışması: Hakaret ve Uzaklaştırma - Son Dakika
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Esenyurt'ta Boşanma Tartışması: Hakaret ve Uzaklaştırma

Esenyurt\'ta Boşanma Tartışması: Hakaret ve Uzaklaştırma
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Koray Biber, boşanma aşamasındaki eşine küfürler savurduğunu kabul ederek özür diledi.

Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki eşine küfürler savuran Koray Biber, avukatı ile birlikte açıklama yaptı. Biber, "Normalde benim yanıma gelemez ben hafta sonu çocukları görebiliyorum. Benim kendisine karşı aldığım bir uzaklaştırma kararım var, çünkü beni her yerde rahatsız ediyor. Tehdit mesajları var. Söylememem gereken sözleri söyledim. Bu yüzden Türk toplumundan özür diliyorum. Evlilik birliği içerisinde yaşanan ihanet var" dedi.

Esenyurt'ta bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi ile çocukların bakımı nedeniyle tartışmış, şahıs, kadına hakaret ederek araçta saldırmaya çalışmıştı. Tartışma ve hakaret içerikli videonun sosyal medyada yayınlanmasının ardından tepki verildi. Tepkilerin ardından Koray Biber, avukatı Sehat İnan ile olaya ilişkin açıklama yaptı.

Avukat Sehat İnan, "Müvekkilim eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı almış, eşi ise çocuklarını kullanarak görüntülerdeki gibi bir kumpas kurmuştur. Yaşanan olayda müvekkilimin kullanmış olduğu sözleri bir hukukçu olarak kabul etmiyorum. Süreçle alakalı hukuki takibimizi yapacağız" dedi.

"Montajlanarak kendi tarafından yapılan bir video. Canıma kast var aracı üzerime sürdü"

Olay anını anlatan Koray Biber, "O gün kafeye gitmiştik çocukların geldiğini gördüm. Çocuklar acıktığını söylediler. Onlara yemek söyledim. Annesi de arabanın içerisinden ben buradayım çocukları da sana bırakıp gidiyorum dedi. Mallar yoksa çocuklara da sen bak diye. Normalde benim yanıma gelemez ben hafta sonu çocukları görebiliyorum. Benim kendisine karşı aldığım bir uzaklaştırma kararım var çünkü beni her yerde rahatsız ediyor. Tehdit mesajları var. Benden kopamadığını belirten mesajlar var. Ben çocuklarımdan dolayı aile içerisindeki tüm ihtiyaçlarını karşılıyorum. Olayın öncesinde de çocukları tekrar arabaya istiyor. Ben getirirken de bana hakaretler ediyor. Bunun görgü tanıkları var. İnanılmaz hakaretler küfürler var. Birkaç kez ayağımın üzerinden geçiyor. Yaşanmaması gerekiyordu. Bende bir insanım bir raddeye gelince yapmamam gereken şeyleri yaptım. Söylememem gereken sözleri söyledim. Bu yüzden Türk toplumundan özür diliyorum. Benim de bir sabrım var. Bunda bir öncesi var. Öncesinde yaşananlar var. kesip kesip montajlanarak kendi tarafından yapılan bir video. Canıma kast var aracı üzerime sürdü. Bu planlı bir eylemdi. Öncesinde bir ihanet süreci yaşadım. Daha benle evlenmeden önce escort olduğu beyan edildi. Davalar da açılmış bu benden gizlendi. Evlilik birliği içerisinde yaşanan ihanet var. Boşanmadan önce mallar kaçırıldı. Benim edindiğim mallar kendi kız kardeşi ve babası üzerine kaçırıldı. Bunlarla alalı devam eden davalarımız var. Davaların bir çocuğu tarafımca kazanıldı" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt'ta Boşanma Tartışması: Hakaret ve Uzaklaştırma - Son Dakika

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