Esenyurt\'ta Futbol Kursları ile Çocuklar Geleceğe Hazırlanıyor

Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği futbol kurslarıyla yüzlerce çocuk, sporla büyüyor ve geleceğe hazırlanıyor.

Esenyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, ilçedeki çocukların fiziksel gelişimini desteklemek ve yetenekli sporcuları keşfetmek amacıyla futbol eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Haftanın beş günü süren kurslara yüzlerce öğrenci katılıyor ve her çocuk haftada iki gün antrenman yapma fırsatı buluyor. Eğitimler, belediyenin tüm spor tesislerinde futbol antrenörleri eşliğinde yürütülüyor. Yıl boyunca devam eden bu eğitimlerle, Esenyurtlu çocukların sporu yaşam biçimi haline getirmesi ve güçlü bir geleceğe hazırlanması hedefleniyor.

"Burada yeteneklerini keşfediyorlar"

Kursların sadece spor eğitimi vermekle kalmadığını, aynı zamanda çocuklara özgüven ve disiplin kazandırdığını belirten Futbol Antrenörü Akın Yüce, "Fiziksel özelliklerine ve bireysel gelişimlerine göre yetenekli olan öğrencilerimizi tespit ediyor, Esenyurt'taki amatör kulüplere lisanslayarak yaş gruplarına göre yönlendiriyoruz. Ayrıca bu sporcuları Türkiye Futbol Federasyonu'nun bireysel yetenekli oyuncu havuzuna aday gösteriyoruz" dedi. - İSTANBUL