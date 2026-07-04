Esenyurt'ta işgal altındaki alan çocuk parkına dönüştürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Esenyurt'ta işgal altındaki alan çocuk parkına dönüştürüldü

Esenyurt\'ta işgal altındaki alan çocuk parkına dönüştürüldü
04.07.2026 12:03  Güncelleme: 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Osmangazi Mahallesi'nde uzun yıllardır işgal altında bulunan belediyeye ait alanı yeniden kamuya kazandırarak modern bir çocuk parkı ve sosyal yaşam alanı inşa etti.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Osmangazi Mahallesi'nde uzun yıllardır işgal altında bulunan belediyeye ait alanı yeniden kamuya kazandırdı. İSKİ Parkı içerisinde yapılan düzenlemeyle mahalleye modern bir çocuk parkı ve sosyal yaşam alanı inşa edildi.

Esenyurt Belediyesi, ilçedeki kamuya ait alanları yeniden vatandaşların kullanımına kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Osmangazi Mahallesi'nde bulunan İSKİ Parkı içerisindeki belediyeye ait alan, gerçekleştirilen düzenleme çalışmalarıyla modern bir çocuk parkına dönüştürüldü. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında işgalden arındırılan alanda çocuk oyun grupları, oturma alanları ve çevre düzenlemeleri tamamlandı. Park, çocukların güvenle vakit geçirebileceği, ailelerin ise dinlenebileceği yeni bir sosyal yaşam alanı olarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu.

İşgal altındaki alanlar halkın kullanımına kazandırılıyor

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un göreve gelmesinin ardından ilçe genelinde belediyeye ait olmasına rağmen geçmişte kiralanan veya işgal altında bulunan alanlar tek tek kamuya kazandırılıyor. Mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilen bu alanlar; çocuk parkı, yeşil alan ve sosyal donatı alanları olarak yeniden düzenlenerek vatandaşların kullanımına açılıyor. Yapılan çalışmayla birlikte Osmangazi Mahallesi'nin önemli ihtiyaçlarından biri daha karşılanırken, mahalle sakinleri de yeni yaşam alanına kavuştu.

"Başkanımız bu konuda büyük bir hassasiyet gösterdi"

Yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Osmangazi Mahallesi Muhtarı Selda Güleş, "İSKİ Parkı içerisinde uzun süredir işgal altında bulunan alanın belediyemiz tarafından yeniden halkın kullanımına açılması bizleri memnun etti. Esenyurt Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Can Aksoy bu konuda büyük bir hassasiyet gösterdi. Daha önce şahısların kullanımında olan bu alan yeniden komşularımızın hizmetine sunuldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Osmangazi, Can Aksoy, 3. Sayfa, Belediye, Esenyurt, Çocuk, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenyurt'ta işgal altındaki alan çocuk parkına dönüştürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun bombalı tuzağından kurtuldu, kalp krizine yenik düştü Oğlunun bombalı tuzağından kurtuldu, kalp krizine yenik düştü
Midesinden 50 kapsül uyuşturucu çıktı Midesinden 50 kapsül uyuşturucu çıktı
Fransa’da sıcak hava dalgası: Bir haftada 2 binden fazla ölüm Fransa'da sıcak hava dalgası: Bir haftada 2 binden fazla ölüm
Yok böyle operasyon İstanbul’un göbeğinden Avrupa’yı esir almışlar Yok böyle operasyon! İstanbul'un göbeğinden Avrupa'yı esir almışlar
SDÜ Tıp Fakültesi’nde skandal Sorular satıldı, akademisyen de olayın içinde SDÜ Tıp Fakültesi’nde skandal! Sorular satıldı, akademisyen de olayın içinde
İletişim Başkanlığı’ndan ASELSAN’ın ABD’li şirkete satılacağı iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan ASELSAN'ın ABD'li şirkete satılacağı iddiasına yalanlama

11:51
8 yıllık ara sona erdi Nebahat Çehre ekranlara dönüyor
8 yıllık ara sona erdi! Nebahat Çehre ekranlara dönüyor
11:29
Bakan Şimşek hemen imzaladı Milyonlarca kişinin maaşı arttı
Bakan Şimşek hemen imzaladı! Milyonlarca kişinin maaşı arttı
11:15
4 yıl önce kuruyan Marmara Gölü’nün son hali mest etti
4 yıl önce kuruyan Marmara Gölü'nün son hali mest etti
11:15
İstanbul’a beklenen yağış başladı, yollar dakikalar içinde göle döndü
İstanbul'a beklenen yağış başladı, yollar dakikalar içinde göle döndü
11:14
Oyuncu Ece İrtem’in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı
Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı
10:17
Uludağ’da yaz ortasında kutup manzarası “Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı“
Uludağ'da yaz ortasında kutup manzarası! "Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 12:28:41. #7.12#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta işgal altındaki alan çocuk parkına dönüştürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.