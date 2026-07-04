Esenyurt\'ta işgal altındaki alan çocuk parkına dönüştürüldü

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Osmangazi Mahallesi'nde uzun yıllardır işgal altında bulunan belediyeye ait alanı yeniden kamuya kazandırdı. İSKİ Parkı içerisinde yapılan düzenlemeyle mahalleye modern bir çocuk parkı ve sosyal yaşam alanı inşa edildi.

Esenyurt Belediyesi, ilçedeki kamuya ait alanları yeniden vatandaşların kullanımına kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Osmangazi Mahallesi'nde bulunan İSKİ Parkı içerisindeki belediyeye ait alan, gerçekleştirilen düzenleme çalışmalarıyla modern bir çocuk parkına dönüştürüldü. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında işgalden arındırılan alanda çocuk oyun grupları, oturma alanları ve çevre düzenlemeleri tamamlandı. Park, çocukların güvenle vakit geçirebileceği, ailelerin ise dinlenebileceği yeni bir sosyal yaşam alanı olarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu.

İşgal altındaki alanlar halkın kullanımına kazandırılıyor

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un göreve gelmesinin ardından ilçe genelinde belediyeye ait olmasına rağmen geçmişte kiralanan veya işgal altında bulunan alanlar tek tek kamuya kazandırılıyor. Mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilen bu alanlar; çocuk parkı, yeşil alan ve sosyal donatı alanları olarak yeniden düzenlenerek vatandaşların kullanımına açılıyor. Yapılan çalışmayla birlikte Osmangazi Mahallesi'nin önemli ihtiyaçlarından biri daha karşılanırken, mahalle sakinleri de yeni yaşam alanına kavuştu.

"Başkanımız bu konuda büyük bir hassasiyet gösterdi"

Yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Osmangazi Mahallesi Muhtarı Selda Güleş, "İSKİ Parkı içerisinde uzun süredir işgal altında bulunan alanın belediyemiz tarafından yeniden halkın kullanımına açılması bizleri memnun etti. Esenyurt Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Can Aksoy bu konuda büyük bir hassasiyet gösterdi. Daha önce şahısların kullanımında olan bu alan yeniden komşularımızın hizmetine sunuldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL