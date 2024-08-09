Esenyurt'ta Kavşakta Geometrik Düzenleme ve Sinyalizasyon Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Kavşakta Geometrik Düzenleme ve Sinyalizasyon Çalışmaları Başlatıldı

Esenyurt\'ta Kavşakta Geometrik Düzenleme ve Sinyalizasyon Çalışmaları Başlatıldı

Esenyurt'un Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde bulunan kavşakta 'Geometrik Düzenleme ve Sinyalizasyon' çalışmaları başlatıldı. Tamamlanacak çalışmalar sonucunda trafik akışının daha sağlıklı hale getirilmesi hedefleniyor.

09.08.2024 11:29  Güncelleme: 11:32
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Esenyurt'ta trafiğin yoğun olduğu noktalarda güvenli trafik akışı için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda ilçenin önemli sanayi noktalarını birbirine bağlayan Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde bulunan kavşakta 'Geometrik Düzenleme ve Sinyalizasyon' çalışmaları başlatıldı. Kısa sürede tamamlanacak çalışmalar sonunda söz konusu yolda trafik akışı daha sağlıklı hale getirilmesi hedefleniyor.

Esenyurt'ta yol bakım ve onarım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde bulunan kavşakta geometrik düzenleme ve sinyalizasyon çalışmaları başlatıldı. İlçenin iki önemli noktası olan Akçaburgaz sanayi bölgesi ile Kıraç bölgesini birbirine bağlayan kavşakta İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile ortak bir çalışma başlatıldı. 1587. Sokak ile 1618. Sokak'ın geçiş noktasında bulunan kavşakta yapılan gerekli alt yapı çalışmalarının ardından sinyal direkleri takılarak refüj çalışmaları yapılacak. Kısa sürede tamamlanması öngörülen çalışma ile söz konusu kavşakta trafik akışının daha sağlıklı hale getirilmesi hedefleniyor. Yolların güvenliği noktasında vatandaşlardan gelen öneri ve şikayetleri de gündemlerine alan belediye yetkilileri çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

"Esenyurt'ta güvenli yollar için çalışıyoruz"

Kavşakta yolu daha güvenli hale getirmek için gerekli çalışmaları tamamladıklarını belirten Esenyurt Belediyesi Ulaştırma Mühendisi Doğancan Aktaş şöyle konuştu: "Selahattin Eyyubi Mahallesi 1587. Sokak ile 1618. Sokak kesiminde bulunmaktayız. Akçaburgaz sanayi bölgesi ile Kıraç bölgesi arasında bağlantıyı sağlayan bu yolların açılmasıyla birlikte bulunmuş olduğumuz kesim Esenyurtlular için önemli bir uğrak noktasına dönüştü. Biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak bu kavşakta bir sinyalize projesi üzerine çalıştık. Ekipler sahada ve projenin uygulamasını yapıyorlar. Sinyal direkleri için gerekli beton blokların yerleştirmesi yapılıyor. Proje tamamlandığında bu yolu artık trafik ışıklı, sinyalli olarak Esenyurtluların kullanımına sunacağız. Kavşağı Esenyurtlular için daha güvenli ve daha konforlu bir hale getirmiş olacağız." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt'ta Kavşakta Geometrik Düzenleme ve Sinyalizasyon Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Kavşakta Geometrik Düzenleme ve Sinyalizasyon Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika
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