Esenyurt'ta Kurban Satış Alanı Hazır - Son Dakika
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Yerel

Esenyurt'ta Kurban Satış Alanı Hazır

22.05.2025 12:30
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Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurbanlık alışverişlerini rahat ve güvenli bir ortamda yapabilmeleri için 38 dönümlük alanda modern bir kurban satış ve kesim alanı kurdu. Alanda sosyal donatılar ve 7/24 güvenlik hizmeti sunuluyor.

Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurbanlık alışverişlerini rahat, temiz ve güvenli bir ortamda yapabilmeleri için tüm hazırlıklarını tamamladı. 38 dönüm üzerine kurulan kurban satış ve kesim alanı, sosyal donatıları ve 7/24 güvenliğiyle hizmete açıldı.

Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların hem kurbanlık alışverişini hem de kesim işlemlerini rahatlıkla yapabilmeleri için kapsamlı bir hazırlık süreci yürüttü. Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde 38 dönümlük alan üzerinde kurulan kurban satış alanı hizmet vermeye başlarken pazarın aşağı kısmında bulunan 2 kesim merkezi de, tüm donatılarıyla Kurban Bayramı'na hazır hale getirildi. Alana kurulan 120 büyükbaş ve 30 küçükbaş hayvan çadırında kurbanlık satışları başladı. Elektrik ve su tesisatından yol düzenlemelerine kadar tüm altyapı çalışmaları tamamlanırken, modern çadırlar, temiz tuvalet ve duş alanları, mescid, otopark ve kafeterya gibi sosyal alanlar da vatandaşların kullanımına sunuldu. Satış alanında kurulan kesimhane, hijyen şartlarına uygun şekilde hazırlanırken, zabıta ekipleri de 7 gün 24 saat görev yaparak alanın güvenliğini sağlıyor. 22 Mayıs itibariyle veteriner hekim kontrolünden geçen kurbanlıklar, sağlık kontrolleri tamamlanarak satış alanına giriş yaptı. Esenyurt Belediyesi, her ayrıntıyı düşünerek oluşturduğu bu alanla hem satıcılara hem de alıcılara konforlu, temiz ve düzenli bir ortam sunuyor. Belediye yetkilileri, bayram süresince de vatandaşların sorunsuz bir şekilde ibadetlerini yerine getirebilmeleri için tüm ekiplerin sahada olacağını belirtiyor.

"Hem hayvan sağlığı hem de üretici ve halkımızın bilinçlendirilmesi için çalışıyoruz"

Esenyurt Belediyesi Veteriner Hekimi Feyzullah Güney, hem esnafa hem de alıcılara gereken her türlü desteği sağlamaya devam ettiklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Öncelikle tüm halkımızın yaklaşan Kurban Bayramı'nı kutluyor, yapacakları ibadetlerin kabul olmasını temenni ediyorum. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı'na 15 gün kala Kurban Pazarımız, Esenyurt Belediyesi'nin öncülüğünde kurulmuş bulunuyor. Esenyurt Belediyesi'nin veteriner ekipleri, zabıta ekipleri ve çeşitli destek birimleriyle birlikte pazarda vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. Öncelikle pazara gelen hayvanların nakil evraklarını ve pasaportlarını titizlikle inceliyoruz. Üreticilere ait kimlik fotokopilerini alıyor, kayıt işlemlerini sağlıklı bir şekilde yürütüyoruz. Ayrıca, İlçe Tarım Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği denetimlerde kendilerine destek sağlıyoruz. Bunların yanı sıra, kurban pazarının teknik altyapısıyla ilgili yaşanan sorunlarda ilgili belediye birimlerine yönlendirmelerde bulunuyoruz. Üreticilerden gelen sorulara yanıt vererek onları bilgilendirmeye çalışıyoruz. Kısacası hem hayvan sağlığı hem de üretici ve halkımızın bilinçlendirilmesi adına birçok alanda görev üstleniyoruz. Büyükbaş hayvanlarda kurbanlık seçiminde en önemli kriterlerden biri, hayvanın iki yaşını doldurmuş olmasıdır. Bu konuda halkımızın dikkat etmesi gereken bir husus da "kapak atma" durumudur. Kapak, alt çenedeki ön iki süt dişinin dökülerek yerine kalıcı dişlerin çıkmaya başlaması durumudur. Bazen hayvanın cüssesi yaşını olduğundan büyük gösterebilir; bu nedenle mutlaka diş kontrolü yapılmalıdır. Zira kurban, sadece et amacıyla değil, dini bir vecibe niyetiyle kesildiği için bu tür detaylara özen göstermek önemlidir. Küçükbaş hayvanlarda da bir yaşını doldurmuş olması tercih edilmelidir. Bu kriterler doğrultusunda hayvan seçimi yapılması, hem dini vecibemizin doğru bir şekilde yerine getirilmesi hem de sağlıklı hayvanların kurban edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır."

"Belediyenin sağladığı hizmetlerden ve ortamdan memnunuz"

Kurbanlık Üreticisi Şerafettin Demir ise Esenyurt Belediyesi'nin sağlamış olduğu bu hizmetten çok memnun kaldığını ifade ederek şöyle konuştu; " Ağrı'dan geliyorum. Esenyurt Belediyesi'nin bu organizasyonu sayesinde hem üreticiler hem de vatandaşlar için güzel bir ortam oluşuyor. Bu yıl da pazar alanına geldik. Belediyenin sağladığı hizmetlerden, ortamdan memnunuz. Belediyenin her zaman üreticilere destek olduğunu söyleyebilirim. Bizlere bu imkanı sağlayan Esenyurt Belediyesi'ne teşekkür ediyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt'ta Kurban Satış Alanı Hazır - Son Dakika

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