Esenyurt\'ta Ramazan öncesi sıkı denetim

Ramazan ayı öncesinde denetimlerini artıran Esenyurt Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçe genelindeki fırın, market ve kasaplarda gramajdan hijyene kadar birçok başlıkta kapsamlı kontrol gerçekleştirdi.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandıran Esenyurt Belediyesi Zabıta Ekipleri, ilçe genelindeki işletmelere yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Halk sağlığını korumaya yönelik sürdürülen uygulama kapsamında fırın, market ve kasaplar tek tek ziyaret edildi.

Ekipler ürün gramajı, etiket ve kasa fiyat uyumu, hijyen şartları ile son kullanma tarihi kontrollerini titizlikle inceledi. Kurallara uygunluk konusunda işletme sahiplerine bilgilendirmelerde bulunulurken, tespit edilen eksiklikler hakkında gerekli uyarılar yapıldı. Vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin Ramazan ayı boyunca aralıksız devam edeceği bildirildi. Uygulama, Esenyurt Belediyesi'nin halk sağlığını önceleyen hizmet anlayışını bir kez daha ortaya koyarken, ilçe sakinlerinden de takdir topladı. - İSTANBUL