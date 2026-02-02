Esenyurt\'ta okullar yeni eğitim dönemine hazır

Esenyurt'ta sömestir tatilinde okullarda kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Başkan Vekili Can Aksoy, "Çocuklarımızın temiz ve sağlıklı bir ortamda eğitim görebilmesi için ekiplerimiz sömestir tatili boyunca sahadaydı. Eğitim öğretim yılının ikinci döneminde sevgili öğrencilerimize ve kıymetli öğretmenlerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Esenyurt Belediyesi, sömestir tatilini fırsata çevirerek ilçe genelindeki okullarda kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çocukların ikinci döneme daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda başlaması için yürütülen çalışmalar, tatil boyunca aralıksız sürdü.

Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un öncülüğünde yapılan çalışmalar kapsamında sınıflar, tuvaletler, kütüphaneler, koridorlar ve okul bahçeleri detaylı şekilde temizlenerek yeni eğitim öğretim dönemine hazır hale getirildi. Ekipler, öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenli ve temiz bir ortamda eğitim alabilmesi için titizlikle çalıştı.

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Başkan Vekili Can Aksoy, "Çocuklarımızın temiz ve sağlıklı bir ortamda eğitim görebilmesi için ekiplerimiz sömestir tatili boyunca sahadaydı. Eğitim öğretim yılının ikinci döneminde sevgili öğrencilerimize ve kıymetli öğretmenlerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Çocuklara spor ve kültür sanat dolu sömestir

Esenyurt Belediyesi, yalnızca okullardaki hazırlıklarla sınırlı kalmayarak sömestir tatili boyunca çocuklar için birbirinden renkli etkinlikler de düzenledi. Spor müsabakaları ile enerjilerini atma imkanı bulan çocuklar, kültür ve sanat etkinlikleriyle de hem eğlendi hem öğrendi. Belediyenin hazırladığı bu etkinlikler sayesinde çocuklar sömestir tatilini verimli ve keyifli geçirirken, ailelerden de olumlu geri dönüşler alındı. Esenyurt Belediyesi, yeni dönemde de eğitim ve çocuklara yönelik projelerine devam edeceğini belirtti. - İSTANBUL