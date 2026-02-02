Esenyurt'ta okullar yeni eğitim dönemine hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Esenyurt'ta okullar yeni eğitim dönemine hazır

Esenyurt\'ta okullar yeni eğitim dönemine hazır
02.02.2026 15:18  Güncelleme: 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Belediyesi, sömestir tatilinde okullarda kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Başkan Vekili Can Aksoy, çocukların temiz bir ortamda eğitim alabilmesi için ekiplerin sahada olduğunu belirtti. Ayrıca, tatil boyunca çocuklar için spor ve kültür sanat etkinlikleri düzenlendi.

Esenyurt'ta sömestir tatilinde okullarda kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Başkan Vekili Can Aksoy, "Çocuklarımızın temiz ve sağlıklı bir ortamda eğitim görebilmesi için ekiplerimiz sömestir tatili boyunca sahadaydı. Eğitim öğretim yılının ikinci döneminde sevgili öğrencilerimize ve kıymetli öğretmenlerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Esenyurt Belediyesi, sömestir tatilini fırsata çevirerek ilçe genelindeki okullarda kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çocukların ikinci döneme daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda başlaması için yürütülen çalışmalar, tatil boyunca aralıksız sürdü.

Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un öncülüğünde yapılan çalışmalar kapsamında sınıflar, tuvaletler, kütüphaneler, koridorlar ve okul bahçeleri detaylı şekilde temizlenerek yeni eğitim öğretim dönemine hazır hale getirildi. Ekipler, öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenli ve temiz bir ortamda eğitim alabilmesi için titizlikle çalıştı.

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Başkan Vekili Can Aksoy, "Çocuklarımızın temiz ve sağlıklı bir ortamda eğitim görebilmesi için ekiplerimiz sömestir tatili boyunca sahadaydı. Eğitim öğretim yılının ikinci döneminde sevgili öğrencilerimize ve kıymetli öğretmenlerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Çocuklara spor ve kültür sanat dolu sömestir

Esenyurt Belediyesi, yalnızca okullardaki hazırlıklarla sınırlı kalmayarak sömestir tatili boyunca çocuklar için birbirinden renkli etkinlikler de düzenledi. Spor müsabakaları ile enerjilerini atma imkanı bulan çocuklar, kültür ve sanat etkinlikleriyle de hem eğlendi hem öğrendi. Belediyenin hazırladığı bu etkinlikler sayesinde çocuklar sömestir tatilini verimli ve keyifli geçirirken, ailelerden de olumlu geri dönüşler alındı. Esenyurt Belediyesi, yeni dönemde de eğitim ve çocuklara yönelik projelerine devam edeceğini belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Esenyurt Belediyesi, Etkinlikler, Can Aksoy, Esenyurt, Belediye, Yerel, Tatil, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenyurt'ta okullar yeni eğitim dönemine hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı
Gelecek Partisi’nden Epstein belgeleri açıklaması: Davutoğlu’nun adı provokasyon yaratmak için kullanılıyor Gelecek Partisi'nden Epstein belgeleri açıklaması: Davutoğlu'nun adı provokasyon yaratmak için kullanılıyor
Sel sularının altında kalan çukura düştü O anlar kameralarda Sel sularının altında kalan çukura düştü! O anlar kameralarda
Önce taksiyi soymaya çalıştı, sonra kendisine müdahale edenleri palayla kovaladı Önce taksiyi soymaya çalıştı, sonra kendisine müdahale edenleri palayla kovaladı
Denizde erkek cesedi bulundu Kimliği belirlendi Denizde erkek cesedi bulundu! Kimliği belirlendi
85. dakikada 2-0 olan Manchester United-Fulham maçının son anlarında yaşananlar inanılmaz 85. dakikada 2-0 olan Manchester United-Fulham maçının son anlarında yaşananlar inanılmaz

15:43
Yabancı öğretmenlere verilen ücretler, Türk öğretmenleri ayaklandırdı
Yabancı öğretmenlere verilen ücretler, Türk öğretmenleri ayaklandırdı
15:19
Koltuklara bırakıldı Fenerbahçe’den taraftarına bir jest daha
Koltuklara bırakıldı! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha
15:09
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu Kafası kayıp
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu! Kafası kayıp
14:38
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
14:14
10 kişi öldüğü kazada kahreden “4 gün“ detayı Aileler morg önünde fenalık geçirdi
10 kişi öldüğü kazada kahreden "4 gün" detayı! Aileler morg önünde fenalık geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 16:32:54. #7.11#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta okullar yeni eğitim dönemine hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.