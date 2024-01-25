Esenyurt\'ta Sömestr Şenliği etkinliği

Esenyurt Belediyesi'nin yarıyıl tatili için düzenlediği Sömestr Şenliği'nde minikler birinci dönemin yorgunluğunu atarak keyifli vakit geçiriyor.

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte Esenyurt Belediyesi, minikler için 'Sömestir Şenliği' etkinliği düzenledi. Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte sihirbaz, jonglör, ateşbaz ve kukla gösterileri yoğun ilgi gördü. Etkinliğe aileleriyle birlikte katılan Esenyurtlu minikler, okul stresini atarak eğlence dolu bir gün geçirdi.

"Bizim için çok iyi oldu"

Çocuklarının çok eğlendiğini söyleyen anne Pınar Aydın, "Etkinliği sosyal medya hesaplarında gördüm ve çocuklarımı getirdim. Maddi imkanı olmayanlar için çok güzel bir program. En azından çocuklarımız eğleniyor. Bu duyarlılığından dolayı Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz" dedi. 'Uzun bir ders maratonundan sonra bu etkinlik bizler için çok iyi oldu' diyerek sözlerine başlayan anne Hilal Arslan ise "Belediyemizin düzenlemiş olduğu etkinliklerden fazlasıyla memnunuz. Tatil dönemlerinde çocuklar için hazırlanan bu etkinlikleri çok faydalı buluyorum" ifadelerini kullandı.

Program kapsamında, 18-31 Ocak tarihlerinde "Angry BirdS 2" ve "Aslan Kral" adlı çocuk sinemaları 10.00-13.00-15.00 saatlerinde olmak üzere üç seans olarak gösterime sunulacak. - İSTANBUL