Esenyurt'ta Spor Akademisi hazırlık süreci devam ediyor

Esenyurt\'ta Spor Akademisi hazırlık süreci devam ediyor
19.02.2026 11:12  Güncelleme: 11:14
Esenyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen Spor Akademisi Hazırlık Kurslarında gençler profesyonel eğitim sürecine adım attı.

Esenyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen Spor Akademisi Hazırlık Kurslarında gençler profesyonel eğitim sürecine adım attı.

Esenyurt Belediyesi'nin gençlerin hedefledikleri okullara en güçlü şekilde hazırlanması amacıyla hayata geçirdiği Spor Akademisi Hazırlık Kursları planlı ve disiplinli bir programla sürdürülüyor. Kasım ayında kayıtları alınan ve Aralık ayından itibaren temel hazırlık çalışmalarına başlayan kursiyerler, profesyonel antrenman programları kapsamında ilk derslerini gerçekleştirdi.

Şehit Mert Caner Mert Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen programa Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer de katıldı. Programda gençlerin kararlılığı ve ailelerin gururu salona yansırken, disiplinli ve sistemli çalışmanın başarıya giden yolda en önemli unsur olduğu vurgulandı.

Esenyurtlu öğrencilerin ücretsiz olarak faydalandığı kurslarda; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Polis Meslek Eğitim Merkezi, Polis Meslek Yüksekokulu ve Spor Liseleri özel yetenek sınavlarına yönelik profesyonel eğitim veriliyor. Haftanın 6 günü 18.00-22.00 saatleri arasında sürdürülen programla gençlerin performans, dayanıklılık ve teknik kapasiteleri artırılıyor.

Geçtiğimiz yıl bu kurslardan yüzde 90 başarı oranı elde edilirken, bu yıl da aynı azim ve kararlılıkla başarı çıtasının daha da yukarı taşınması hedefleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Esenyurt Belediyesi, Esenyurt, Gençlik, Yerel, Spor, Son Dakika

Yerel

Esenyurt'ta Spor Akademisi hazırlık süreci devam ediyor
