Esenyurt’ta Yakılan Maral Parkı Yenilendi - Son Dakika
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Esenyurt’ta Yakılan Maral Parkı Yenilendi

Esenyurt’ta Yakılan Maral Parkı Yenilendi

Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişiler tarafından yakılan Maral Parkı, belediye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çocuklar için yeni oyun grupları ve ısıya dayanıklı kameriyelerle yenilendi.

19.12.2024 17:02  Güncelleme: 17:07
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Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişiler tarafından yakılan Maral Parkı, belediye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yenilendi. Çocuklar için kurulan yeni oyun grupları ve ısıya dayanıklı kameriyeler ile park, eskisinden daha iyi hale getirildi.

Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde bulunan Maral Parkı geçtiğimiz gün kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakıldı. Vakit kaybetmeden parka giden Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kullanılamaz hale gelen oyun grubu, çöp kutuları ve kameriyeleri yenilemek için çalışmalara başladı. Zarar gören çocuk oyun alanını eskisinden daha iyi hale getiren ekipler, kameriyeleri yanmayan malzeme ile yenileyerek parkın temizliğini de yaptı. Esenyurt'u güzelleştirmek, vatandaşların nefes alacağı sosyal donatı alanları oluşturmak için mesai harcayan ekipler, çalışmaları kısa sürede tamamlayarak, parkı çocukların ve mahalle sakinlerinin kullanımına açtı.

Zarar gören her şey yenilendi

Konuyla ilgili gerekli incelemelerin ardından hemen işe koyulduklarını söyleyen Esenyurt Belediyesinde görevli Peyzaj Mimarı Gökçe Bilgi, "Yakılarak zarar verilen oyun gruplarının değişimini yaptık. Ardından zarar gören banklar, kameriyeler ve çöp kutularını yeniledik. Vatandaşlarımızdan ricamız; parklarımızdaki oyun gruplarına, banklarımıza ve kameriyelerimize zarar vermemeleridir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt’ta Yakılan Maral Parkı Yenilendi - Son Dakika

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