Esenyurt' ta Yeni Emniyet Binası Müjdesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Esenyurt' ta Yeni Emniyet Binası Müjdesi

Esenyurt\' ta Yeni Emniyet Binası Müjdesi
04.03.2026 15:50  Güncelleme: 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Belediyesinin emniyet personeline yönelik düzenlediği iftar programında konuşan Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, ilçede asayiş ve kamu güvenliğini artırmaya yönelik yatırımların süreceğini belirterek yeni projelerin müjdesini verdi.

Esenyurt Belediyesinin emniyet personeline yönelik düzenlediği iftar programında konuşan Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, ilçede asayiş ve kamu güvenliğini artırmaya yönelik yatırımların süreceğini belirterek yeni projelerin müjdesini verdi. Aksoy, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin destekleriyle Esenyurt'a 9 bin metrekarelik yeni İlçe Emniyet Müdürlüğü binası kazandırılacağını açıkladı.

Esenyurt Belediyesi, ilçenin huzur ve güvenliği için görev yapan emniyet personeli ve ailelerine yönelik iftar programı düzenledi. Nazım Hikmet Kültür Merkezi Davet Salonu'nda gerçekleştirilen programa Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un yanı sıra Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, ilçe protokolü, emniyet personeli ve aileleri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda dualar edilerek oruçlar açıldı.

"Esenyurt'un güvenlik altyapısını güçlendiriyoruz"

Programda yaptığı konuşmada yeni emniyet binasının, Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nın uç kısmında, ana yol ayrımına yakın bir konumda inşa edileceğini söyleyen Başkan Vekili Aksoy, çalışmaların bu yıl başlaması için İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından ilgili birimlere talimat verildiğini ifade etti. İlçede karakol ihtiyacına da dikkat çeken Aksoy, 200 bin kişiye bir karakol düştüğünü belirterek bu sorunun çözümü için dört yeni karakol planlandığını söyledi. Bu karakollardan ilki olan Ardıçlı Karakolu'nun yapımında sona yaklaşıldığını ve bayram sonrası tamamlanmasının hedeflendiğini dile getirdi. Ayrıca Kıraç bölgesinde Çevik Kuvvet ve Özel Harekat birimlerinin birlikte hizmet verebileceği 15 bin metrekarelik alanın belediye tarafından tahsis edildiğini aktaran Aksoy, projelendirme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

"Yeni yatırımlar ile ilçenin suç oranı daha da düşecek"

Yapay zeka destekli sistemle kameraların daha etkin izleneceğini belirten Aksoy, bu sayede emniyet personelinin iş yükünün azalacağını ve olaylara daha hızlı müdahale edilebileceğini ifade etti. Esenyurt'un medyada haksız şekilde ötekileştirildiğini savunan Aksoy, nüfusa oranla suç oranlarının birçok ilçeye göre daha düşük olduğunu belirterek, "Yeni adliye, karakol ve emniyet yatırımlarıyla bu oranların daha da düşeceğine inanıyoruz. Esenyurt ve Emniyet Teşkilatımız en iyisine layıktır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Yerel Haberler, Can Aksoy, Güvenlik, Esenyurt, Asayiş, İftar, Yerel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenyurt' ta Yeni Emniyet Binası Müjdesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte imha tutanağıyla adli emanetten uyuşturucu çaldılar Sahte imha tutanağıyla adli emanetten uyuşturucu çaldılar
Erdoğan: Savaşın değil, barışın tarafındayız Erdoğan: Savaşın değil, barışın tarafındayız
Fenerbahçe’yi Gaziantep’te bekleyen büyük tehlike Fenerbahçe'yi Gaziantep'te bekleyen büyük tehlike
Trump: İspanya ile tüm ticari ilişkileri keseceğiz Trump: İspanya ile tüm ticari ilişkileri keseceğiz
Bu ismi tanımayan yok Artan gerilim sonrası 70 milyon Euro’luk özel jetine binip ülkeden kaçtı Bu ismi tanımayan yok! Artan gerilim sonrası 70 milyon Euro'luk özel jetine binip ülkeden kaçtı
Pehlevi Trump’tan vize alamadı Pehlevi Trump'tan vize alamadı

16:51
ABD, Hint Okyanusu’nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
ABD, Hint Okyanusu'nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
16:44
NATO’nun 5. maddesini tetikler mi ABD’den Hatay’a düşürülen füze için ilk yorum
NATO'nun 5. maddesini tetikler mi? ABD'den Hatay'a düşürülen füze için ilk yorum
16:40
’’Savaştan korktu kaçtı’’ denilen Ronaldo hakkında korkutan haber
''Savaştan korktu kaçtı'' denilen Ronaldo hakkında korkutan haber
16:33
ABD Savunma Bakanı: İran’a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
ABD Savunma Bakanı: İran'a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
16:29
İran’da ABD savaş uçağının düşürüldüğü an: Sevinç çığlıklarını duymanız lazım
İran'da ABD savaş uçağının düşürüldüğü an: Sevinç çığlıklarını duymanız lazım
15:36
Düşürülen İran füzesi sonrası NATO’dan Türkiye mesajı
Düşürülen İran füzesi sonrası NATO'dan Türkiye mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 17:19:08. #7.13#
SON DAKİKA: Esenyurt' ta Yeni Emniyet Binası Müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.