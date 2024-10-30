Eser Paşa, Su Altı Fotoğrafçılığında Başarılarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Eser Paşa, Su Altı Fotoğrafçılığında Başarılarına Devam Ediyor

Eser Paşa, Su Altı Fotoğrafçılığında Başarılarına Devam Ediyor

Kuşadası Belediyesporlu göz doktoru Eser Paşa, Arnavutluk'ta düzenlenen CMAS Dünya Sualtı Görüntüleme Şampiyonası'nda 2 gümüş, 1 bronz madalya kazandı. Hedefi ise gelecek yıl İspanya'dan altın madalya ile dönmek.

30.10.2024 14:45  Güncelleme: 14:46
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde özel bir hastanede göz doktoru olan Kuşadası Belediyesporlu Eser Paşa, tutkuyla bağlandığı su altı fotoğrafçılığında ulusal ve uluslararası birçok yarışmada ödül kazanmaya devam ediyor. Son olarak Arnavutluk'un Saranda şehrinde düzenlenen 24'üncü CMAS Dünya Sualtı Görüntüleme ve Fotoğraf Şampiyonası'nda 2 gümüş 1 de bronz madalya alan Paşa, hedefinin gelecek yıl İspanya'daki yarışmadan altınla dönmek olduğunu söyledi.

Kuşadası'nda 1993 yılında hobi olarak başladığı sokak fotoğrafçılığını bir süre sonra su altına taşıyan Eser Paşa, Milli formayla uluslararası arenada katıldığı birçok yarışmadan Türkiye'ye madalya ile döndü. 2021 yılında Portekiz, 2023'te de Küba'da katıldığı dünya şampiyonalarında altın madalya kazanan Eser Paşa, son olarak Arnavutluk'un Saranda şehrinde 7-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen 24'üncü CMAS Dünya Sualtı Görüntüleme ve Fotoğraf Şampiyonası'nda 2 gümüş 1 de bronz madalya alarak Türkiye'ni gururu oldu. Eser Paşa, Saranda'da madalyalarını modelli geniş açı, modelsiz geniş açı ve smartphone kategorilerinde boynuna taktı.

Başarılı su altı fotoğrafçısı Eser Paşa, Kuşadası Belediyespor formasıyla katıldığı Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen TSSF 2024 Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası'nda da çok önemli bir başarının altına imza attı. Paşa, Türkiye'den 10 kulüp ve 22 su altı fotoğrafçısının katıldığı yarışmada, dalış eşi Sami Dinler ile birlikte bireysel sıralamada 1 tane altın, 1 gümüş ve iki bronz madalya ile Türkiye üçüncüsü oldu. Yarışmaya 4 kişi ile katılan Kuşadası Belediyespor takımı ise en çok puanı toplayarak şampiyonayı birinci sırada tamamladı.

"İspanya'dan altınla dönüp jübilemi yapacağım"

Türkiye ve Kuşadası'nı ulusal ve uluslararası şampiyonalarda başarıyla temsil ettiği için gurur duyduğunu belirten Eser Paşa, "Hobi olarak başladığım fotoğrafçılıkta böylesine önemli dereceler almak beni çok mutlu ediyor. Yıl boyunca belirli aralıklarla dalış yaparak yarışmalara hazırlanıyorum. Gelecek sene dünya şampiyonası İspanya'da düzenlenecek. Amacım orada altın madalya kazanmak olacak. Ancak İspanya'dan sonra artık CMAS yarışmalarına katılmayı düşünmüyorum. İspanya bir anlamda CMAS şampiyonaları için benim jübilem olacak. Artık çok daha iyi fotoğraflar üreterek farklı yarışmalara katılmak istiyorum. Gerek Türkiye'de gerekse de yurt dışında düzenlenen şampiyonalara hazırlanırken en büyük desteği eşim Özgün veriyor. Motivasyonumun ana kaynağı eşim ve çocuklarım" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eser Paşa, Su Altı Fotoğrafçılığında Başarılarına Devam Ediyor - Son Dakika

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