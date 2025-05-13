Esila Ayık ve 2 şüpheli hakkında 4 yıl 8 ay hapis talebi

Kadıköy'deki protesto gösterileri sırasında gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Esila Ayık ile aynı eylemde tutuklanan Arda Öğüşlü ve Mehmet Efe Erdoğan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, 3 şüphelinin 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 4 yıl 8'er aya kadar hapsini istedi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, 8 Nisan'da Kadıköy'de bulunan Festival Park Etkinlik alanında 'Gençlik Dayanışma Sahnesinde Buluşuyoruz' konulu programa katılan, suç içerikli pankart ve dövizleri tutup fotoğraf çektirdikleri belirlenen şüphelilerin, Arda Ögüşlü, Mehmet Efe Erdoğan ve Esila Ayık olarak tespitinin üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Şüphelilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren dövizleri ellerinde tutarak fotoğraf çektirdiklerinin kaydedildiği iddianamede, şüpheli Esila Ayık'ın savunmasına yer verildi. Ayık, programa fotoğraf çekmek amacıyla gittiğini, alanda pankartı tanımadığı birinden aldığını ve elinde tuttuğunu, o ortamda fotoğrafının olmasını istediği için fotoğraf çektirdiğini iddia etti ve üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.

İddianamede, şüphelilerin söz konusu paylaşımı 'Cumhurbaşkanını tahkir' kastı ile yaptığı, paylaşımın düşünce ve eleştiri özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtilerek, 3 şüpheli hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapsi cezası talep edildi. - İSTANBUL