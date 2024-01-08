Eski AK Parti Milletvekili Halil Özcan\'ın Cenazesi Şanlıurfa\'da Defnedildi

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan son yolculuğuna uğurlandı. Özcan'ın cenazesine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkan Vekili ve Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ ile eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Eski TBMM İdare Amiri ve 24, 25, 26, ve 27'nci Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Böbrek yetmezliği nedeniyle uzun süredir tedavi gören Özcan'ın cenazesi Meclis'teki törenin ardından memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi. Halil Özcan için Balıklıgöl Dergah Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkan Vekili ve Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve çok sayıda siyasetçi de cenazeye katılmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Cenazeye ayrıca Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Halil Özcan'ın cenazesi, Şahinalan kırsal Mahallesi'nde defnedilecek.

Halil Özcan kimdir

Şanlıurfa'da 1964 yılında doğan Özcan, Suudi Arabistan Kral Suud Üniversitesi Eğitim Fakültesi İslami İlimler Bölümünü bitirdi. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Bölümünde yüksek lisansını, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde doktorasını tamamlayan Özcan, Harran Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri bölümünde yardımcı doçent olarak görev yaptı.

Ulusal ve uluslararası düzeyde STK çalışmalarıyla birçok kültürel projeye imza atan Özcan, 24, 25, 26 ve 27. dönemde AK Parti'den Şanlıurfa milletvekili seçildi.

Özcan, 24. dönemden itibaren Türkiye-Suudi Arabistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığını yürüttü. Çok iyi Arapça ve orta düzeyde İngilizce bilen Özcan, evli ve 6 çocuk babasıydı. - ŞANLIURFA