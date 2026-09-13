Eski CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Eski CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır son yolculuğuna uğurlandı

Eski CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır son yolculuğuna uğurlandı
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Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski CHP Aydın İl ve eski Nazilli İlçe Başkanı Ali Çankır, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski CHP Aydın İl ve eski Nazilli İlçe Başkanı Ali Çankır, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, 12 Eylül Cumartesi günü otomobili ile seyir halinde olan eski CHP İl Başkanı Ali Çankır direksiyon başında fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan Çankır, ambulansla Germencik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Çankır, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Çankır'ın ani ölümü ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Ali Çankır için Nazilli'ye bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan Alevi Kültür Merkezi'nde cenaze töreni geçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu cenazeye milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, iş insanları, sağlık sektörünün temsilcileri, Çankır'ın ailesi, dostları ve sevenleri katıldı. Eski Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Engin Seyit Alioğlu tarafından Alevi erkanı yapıldı. Alınan helalliğin ardından gözyaşlarıyla uğurlanan Ali Çakır'ın naaşı, Kuyucak Kurtuluş Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eski CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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