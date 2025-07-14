Eski Düğün Gelenekleri Canlandı

Sivas'ta düzenlenen bir köy düğününde, unutulmaya yüz tutmuş eski köy düğünü gelenekleri yeniden hayat buldu. Düğünde halaya katılmayan davetliler, köy meydanında yalağa atılarak cezalandırıldı. O anları kaydeden Emre Kılıç tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi çekti.

Sivas'ın Altınyayla ilçesine bağlı Deliiyas kasabasında düzenlenen dört günlük köy düğünü, geleneksel adetlerin yeniden canlandırılmasına vesile oldu. Köy meydanında toplanan davetliler, davul ve zurna eşliğinde halay oynamaya başladı. Ancak eski bir köy adet geleneğinin gereği halaya girmemekte ısrar eden misafirler, köy halkı tarafından yaka paça alınarak, halk arasında "kürün" olarak adlandırılan su dolu yalağın içerisine atıldı. Ayrıca diğer düğün etkinliklerine eşlik etmeyen davetlilerin omuzlarına iplerle tezek asıldı. Düğün fotoğrafçısı Emre Kılıç ise bu eğlenceli ve nostaljik anları kaydetti. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Kılıç büyük beğeni aldı.

"Düğün 4 gün sürdü"

Emre Kılıç, çekimini yaptığı köyde unutulmaya yüz tutmuş gelenekleri yaşattıklarını belirterek, "Sivas'ın Altınyayla ilçesinde Deliiyas kasabasında eski köy düğünlerini hatırlatan bir düğün çektik. Bu düğünde de cezalı halaylar oldu. Düğünde halaya girmeyenler ceza aldı. Halaya girmeyenleri kürün diye tabir edilen suyun biriktiği yere atarak eski adetleri yaşattılar. Günümüzde baktığımızda çoğu kişi 2 saatte düğünü bitiriyor. Gittiğimiz yerde düğün 4 gün sürdü. 4 gün boyunca ise unutulmaya yüz tutmuş ne kadar gelenek varsa yaşatmaya çalıştılar. Ben de bu unutulmaya yüz tutmuş bu gelenekleri görüntüleri çekip yayınlamak benim için güzel oldu. Bu görüntüleri sosyal medyada paylaştığımda ise beğeni topladı" dedi. - SİVAS