Eski Düğün Gelenekleri Canlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Eski Düğün Gelenekleri Canlandı

Eski Düğün Gelenekleri Canlandı
14.07.2025 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta unutulmaya yüz tutmuş köy düğünü gelenekleri yeniden hayata geçirildi.

Sivas'ta düzenlenen bir köy düğününde, unutulmaya yüz tutmuş eski köy düğünü gelenekleri yeniden hayat buldu. Düğünde halaya katılmayan davetliler, köy meydanında yalağa atılarak cezalandırıldı. O anları kaydeden Emre Kılıç tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi çekti.

Sivas'ın Altınyayla ilçesine bağlı Deliiyas kasabasında düzenlenen dört günlük köy düğünü, geleneksel adetlerin yeniden canlandırılmasına vesile oldu. Köy meydanında toplanan davetliler, davul ve zurna eşliğinde halay oynamaya başladı. Ancak eski bir köy adet geleneğinin gereği halaya girmemekte ısrar eden misafirler, köy halkı tarafından yaka paça alınarak, halk arasında "kürün" olarak adlandırılan su dolu yalağın içerisine atıldı. Ayrıca diğer düğün etkinliklerine eşlik etmeyen davetlilerin omuzlarına iplerle tezek asıldı. Düğün fotoğrafçısı Emre Kılıç ise bu eğlenceli ve nostaljik anları kaydetti. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Kılıç büyük beğeni aldı.

"Düğün 4 gün sürdü"

Emre Kılıç, çekimini yaptığı köyde unutulmaya yüz tutmuş gelenekleri yaşattıklarını belirterek, "Sivas'ın Altınyayla ilçesinde Deliiyas kasabasında eski köy düğünlerini hatırlatan bir düğün çektik. Bu düğünde de cezalı halaylar oldu. Düğünde halaya girmeyenler ceza aldı. Halaya girmeyenleri kürün diye tabir edilen suyun biriktiği yere atarak eski adetleri yaşattılar. Günümüzde baktığımızda çoğu kişi 2 saatte düğünü bitiriyor. Gittiğimiz yerde düğün 4 gün sürdü. 4 gün boyunca ise unutulmaya yüz tutmuş ne kadar gelenek varsa yaşatmaya çalıştılar. Ben de bu unutulmaya yüz tutmuş bu gelenekleri görüntüleri çekip yayınlamak benim için güzel oldu. Bu görüntüleri sosyal medyada paylaştığımda ise beğeni topladı" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sosyal Medya, Kültür Sanat, Altınyayla, Kültür, Yerel, Yaşam, Medya, sivas, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eski Düğün Gelenekleri Canlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran basını: Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan İsrail saldırısında yaralandı İran basını: Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan İsrail saldırısında yaralandı
“Hesap“ kavgasında kadın turistleri darbedip yerde tekmelediler "Hesap" kavgasında kadın turistleri darbedip yerde tekmelediler
AK Parti’den “Terörsüz Türkiye“ mesajı: Komisyon günler içinde kurulacak AK Parti'den "Terörsüz Türkiye" mesajı: Komisyon günler içinde kurulacak
Kartalkaya faciasında evladını kaybeden acılı anne, mahkemede korkunç gerçeği ortaya çıkardı Kartalkaya faciasında evladını kaybeden acılı anne, mahkemede korkunç gerçeği ortaya çıkardı
AK Parti’den Pervin Buldan’ın “Bu ittifak süreç ittifakı“ sözlerine yanıt AK Parti'den Pervin Buldan'ın "Bu ittifak süreç ittifakı" sözlerine yanıt
Kredi kartı sahiplerine müjde Limitler artıyor, vadeler uzuyor Kredi kartı sahiplerine müjde! Limitler artıyor, vadeler uzuyor
Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu
Macaristan’ın en eski kütüphanesini böcekler istila etti Macaristan'ın en eski kütüphanesini böcekler istila etti
Türkiye’nin gıda devi konkordato ilan etti Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti
Ankara’da 1’i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili vahim iddia Ankara'da 1'i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili vahim iddia
Denize uçan lüks cipin üzerinde dakikalarca kurtarılmayı bekledi Denize uçan lüks cipin üzerinde dakikalarca kurtarılmayı bekledi

11:25
Büyükçekmece’de yeni Belediye Başkanvekili Hakan Çebi oldu
Büyükçekmece'de yeni Belediye Başkanvekili Hakan Çebi oldu
11:21
Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem
Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem
10:27
Kabine kulisleri kaynıyor Değişim için perşembe günü işaret edildi
Kabine kulisleri kaynıyor! Değişim için perşembe günü işaret edildi
09:07
DEM Parti İmralı Heyeti, Bahçeli ve Özel’i ziyaret edecek
DEM Parti İmralı Heyeti, Bahçeli ve Özel'i ziyaret edecek
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı
17:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu?
17:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor
17:01
Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor
Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor
16:43
Adana’da ilginç kavga: Telefonunu alan arkadaşını yol kenarında boğdu
Adana'da ilginç kavga: Telefonunu alan arkadaşını yol kenarında boğdu
16:13
Bakan Ersoy duyurdu Antalya’da son 5 yılın temmuz ayı turist rekoru kırıldı
Bakan Ersoy duyurdu! Antalya'da son 5 yılın temmuz ayı turist rekoru kırıldı
15:47
AKOM uyardı İstanbul’da sıcaklıklar perşembe günü zirve yapacak
AKOM uyardı! İstanbul'da sıcaklıklar perşembe günü zirve yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2025 11:40:16. #7.13#
SON DAKİKA: Eski Düğün Gelenekleri Canlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.