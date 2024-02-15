Eski Erzincan Senatörü Orhan Özen'in cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eski Erzincan Senatörü Orhan Özen'in cenazesi toprağa verildi

Eski Erzincan Senatörü Orhan Özen\'in cenazesi toprağa verildi

Eski Erzincan Senatörü ve Türkiye Gazetesi eski Erzurum temsilcisi Orhan Özen, Erzincan'da son yolculuğuna uğurlandı. Özen'in cenazesi Cami-i Kebir Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Terzi Baba mezarlığında defnedildi. Özen, senatörlük görevi öncesinde ve sonrasında avukat olarak görev yapmaktaydı.

15.02.2024 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Erzincan Senatörü ve Türkiye Gazetesi eski Erzurum temsilcisi Orhan Özen, Erzincan'da son yolculuğuna uğurlandı.

14 Ekim 1979 yılında yapılan senato seçimlerinde Adalet Partisinden seçilerek Cumhuriyet Senato'suna giren Erzincan senatörü Orhan Özen hayatını kaybetti.

Orhan Özen'in cenazesi Cami-i Kebir Camisi'nde bu gün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Terzi Baba mezarlığında toprağa verildi.

Cami-i Kebir'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Özen Ailesi ve sevenleri katıldı.

Orhan Özen senatörlük görevi öncesinde ve sonrasında avukat olarak görev yapmaktaydı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Türkiye Gazetesi, Erzincan, Erzurum, Cami, Baba, Ölüm, Yerel, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eski Erzincan Senatörü Orhan Özen'in cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 14:18:41. #1.11#
SON DAKİKA: Eski Erzincan Senatörü Orhan Özen'in cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement