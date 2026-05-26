Bilecik siyasetinin unutulmaz isimlerinden Nazmi Ceyhan son yolculuğuna uğurlandı

Bilecik siyasetinin unutulmaz isimlerinden biri olan Nazmi Ceyhan, gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Pazaryeri'ne bağlı Kınık Köyü'nde çömlek ustalığı yapan, ayrıca AK Parti'den 2 dönem İl Genel Meclis Üyeliği görevini yürüten Nazmi Ceyhan, yakalandığı amansız hastalığa yenik düşmüştü. Ceyhan'ın vefatı, Pazaryeri ilçesinde derin üzüntüye neden oldu. Merhum Nazmi Ceyhan'ın cenazesi Kınık Köyü Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, eski belediye başkanları, muhtarlar ve yüzlerce vatandaş katıldı. - BİLECİK