Eski milli boksör Muhittin Ertüzün'den gençlere tavsiyeler - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eski milli boksör Muhittin Ertüzün'den gençlere tavsiyeler

Eski milli boksör ve antrenör Muhittin Ertüzün, gençlere sigaradan uzak durmaları tavsiyesinde bulundu. Ertüzün, sağlıklı bir yaşam için düzenli yürüyüş yapmanın önemini vurgularken, Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile olan hatıralarını da paylaştı.

26.07.2024 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Eski milli boksör Muhittin Ertüzün'den gençlere tavsiyeler

MALATYA - Eski milli boksör ve antrenör Muhittin Ertüzün, gençlere sigaradan uzak durmaları tavsiyesinde bulundu.

Eski milli boksör Muhittin Ertüzün, 73 yaşında olmasında rağmen sağlıklı bir yaşan sürmesiyle dikkat çekiyor. Küçük yaşlarda spora başlayan ve 17 yaşında Muhammed Ali Clay'ın Müslüman olması nedeniyle boksa ilgi duyan Ertüzün, 1968 yılında profesyonelliğe adım atarak, Malatya'yı temsil etmek üzere ilk müsabakasına çıktı.

Türkiye'nin en iyi boksörlerinden Mustafa Küçük'ü nakavt etmesiyle de bilenen Muhittin Ertüzün, gençlere tavsiyelerde bulundu. Ertüzün, gençlerin sigaradan uzak durulmasını istedi.

Sağlıklı bir yaşam arzu eden her bireyin mutlaka düzenli olarak yürüyüş yapması gerektiğini de kaydeden eski milli boksör, Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile hatıralarını anlatırken ise duygulandı.

Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyeti, Turgut Özal, Türkiye, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eski milli boksör Muhittin Ertüzün'den gençlere tavsiyeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:03 Ağır işkence ölüm getirdi İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti Ağır işkence ölüm getirdi! İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti
13:39 Olimpiyatlar başlamadan Fransa karıştı Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı Olimpiyatlar başlamadan Fransa karıştı! Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı
13:24 İşte yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu’nun elindeki sorunlar listesi İlk sırada şehir hastaneleri var İşte yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun elindeki sorunlar listesi! İlk sırada şehir hastaneleri var
12:47 İmamı okla vuran saldırgan, şortlu birinin namaz kılmasına sinirlenmiş İmamı okla vuran saldırgan, şortlu birinin namaz kılmasına sinirlenmiş
11:53 Arka Sokaklar’ın Pınar’ıydı İşte oyunculuğu bırakıp Giresun’a yerleşen ismin son hali Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen ismin son hali
14:13 Alan yarışmasında ilginç anlar Kadın yarışmacı, küçümsediği öğretmene karşı kaybetti Alan yarışmasında ilginç anlar! Kadın yarışmacı, küçümsediği öğretmene karşı kaybetti
14:03 Fenerbahçe’de 2 ayrılık birden Konyaspor, Umut Nayir ve Melih Bostan’ı transfer etti Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden Konyaspor, Umut Nayir ve Melih Bostan'ı transfer etti
13:18 Taraftarları heyecanlandıran hamle Beşiktaş, Anderson Talisca’ya teklif yaptı Taraftarları heyecanlandıran hamle! Beşiktaş, Anderson Talisca'ya teklif yaptı
12:10 TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil
12:06 Menajerlik şirketinden açıklama var Tuğba Şenoğlu İvegin’in olimpiyat kadrosundan çıkarılması Filenin Sultanları’nı karıştırdı Menajerlik şirketinden açıklama var! Tuğba Şenoğlu İvegin'in olimpiyat kadrosundan çıkarılması Filenin Sultanları'nı karıştırdı
11:26 Kudüs’teki Kutsal Kabir Kilisesi’nde, Haçlı Seferleri’nden kalma kayıp altar keşfedildi Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'nde, Haçlı Seferleri'nden kalma kayıp altar keşfedildi
11:03 Mourinho’nun gözüne giremedi Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan’ı gönderiyor Mourinho'nun gözüne giremedi! Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan'ı gönderiyor
11:03 Anadolu Otoyolu’nda korkunç kaza: 3 ölü, 3 yaralı Anadolu Otoyolu'nda korkunç kaza: 3 ölü, 3 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 14:49:30. #1.12#
SON DAKİKA: Eski milli boksör Muhittin Ertüzün'den gençlere tavsiyeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement