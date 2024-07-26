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- Eski milli boksör Muhittin Ertüzün'den gençlere tavsiyeler

MALATYA - Eski milli boksör ve antrenör Muhittin Ertüzün, gençlere sigaradan uzak durmaları tavsiyesinde bulundu.

Eski milli boksör Muhittin Ertüzün, 73 yaşında olmasında rağmen sağlıklı bir yaşan sürmesiyle dikkat çekiyor. Küçük yaşlarda spora başlayan ve 17 yaşında Muhammed Ali Clay'ın Müslüman olması nedeniyle boksa ilgi duyan Ertüzün, 1968 yılında profesyonelliğe adım atarak, Malatya'yı temsil etmek üzere ilk müsabakasına çıktı.

Türkiye'nin en iyi boksörlerinden Mustafa Küçük'ü nakavt etmesiyle de bilenen Muhittin Ertüzün, gençlere tavsiyelerde bulundu. Ertüzün, gençlerin sigaradan uzak durulmasını istedi.

Sağlıklı bir yaşam arzu eden her bireyin mutlaka düzenli olarak yürüyüş yapması gerektiğini de kaydeden eski milli boksör, Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile hatıralarını anlatırken ise duygulandı.