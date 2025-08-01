Eski Sanayi Çarşısı Dönüşümünde Yeni Strateji Açıklandı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 2013 yılından bu yana şehrin gündemini meşgul eden Eski Sanayi Çarşısı'nın dönüşümü için mülk sahiplerinin de desteklediği kesin çözüm yolunu açıkladı.

Başkan Faruk Özlü, Eski Sanayi Çarşısı Kentsel Dönüşüm sürecine ilişkin sürecin detaylarını komu oyu ile paylaştı. 2013 yılında alınan Belediye Meclis kararı kapsamında kentsel dönüşüm alanı ilan edilen Eski Sanayi Çarşısı'nın taşınmasında mülk sahiplerinin de önerisi ile belirlenen yeni bir stratejinin uygulanacağını belirtti.

"Önce taşınacakları alanı inşa etmek gerekiyordu"

Eski Sanayi Çarşısı esnafının taşınma sürecinin çıkmaza girmesinin taşınacak uygun yer olmamasından kaynaklandığı yaygın kanaat olurken Faruk Özlü, "2013 yılında çıkarılan belediye meclis kararı çerçevesinde kentsel dönüşüm kapsamına alındı. Aradan geçen sürede çok sayıda çalışma yapıldı, ama kentsel dönüşüm başlamadı. Bu çalışmanın başlaması için öncelikle oradaki esnafın taşınacağı bir yerin yapılması gerekiyordu. Buradaki esnafın taşınabilecekleri potansiyel yerlerden biri olarak Beltaş Sanayi Sitesi'ni kurduk. Bunun 1. etabı bitti, dükkanları teslim ettik. Şu anda 2. ve 3. etabını yapıyoruz. Bu etapları da yıl sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz. İlk etapta 112 dükkan yapmıştık, ikinci ve üçüncü etapta 162 dükkan daha yapmış olacağız" dedi.

"Mülk sahiplerinin talebini TOKİ'ye ilettim"

Özlü, TOKİ Başkanı ile yaptığı görüşmenin detaylarını ise şöyle aktardı: "Eski Sanayi Çarşısı'ndaki mülk sahipleri ile yaptığımız son toplantıda daha önceki önerilerden farklı bir görüş ortaya çıktı. Mülk sahipleri, 'Türkiye'nin birçok yerinde bu tip yerlerde dönüşümü TOKİ yapıyor, burada da TOKİ yapsın' dedi. Geçen hafta bu görüşü iletmek üzere TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur'u ziyaret ettim. Başkan biz bunu yaparız ama son dönemde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız bünyesinde Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu, bizim inşaata başlayacağımız süreye olan kısmı yani bu işlerin mutabakat kısmını başkanlık yürütüyor, anlaşmalar sağlandıktan sonra inşaat çalışmalarını biz yapıyoruz. Kendisi ile anlaştık, Eski Sanayi Çarşısı'nı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na devredeceğiz, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bütün anlaşma süreçlerini tamamlayacak. Daha sonra buradaki alanda hazırladığımız projeyi TOKİ ile birlikte uygulayacağız. TOKİ'nin yapması teklifi mülk sahiplerinin çoğunluğunun istediğidir."

"Yetki Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nda olacak"

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın uygulama aşamasına kadar yürüteceği anlaşma sürecinde tam olarak yetkili olacağını aktaran Özlü, belirlenen sistemin en hızlı şekilde uygulanacak strateji olduğunun altını çizdi ve "Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın kanun kapsamında hakları var. Başkanlık araziyi önce tapuda kendi mülkiyetine geçiriyor. Gerekli düzenlemeleri yapıyor, daha sonra bütün mülk sahiplerine kendi payını yeniden devrediyor. Bu çözüm diğer görüş ve uygulama şekillerinden çok hızlı ilerliyor. Çünkü diğer türlü hak sahiplerinden biri bile mahkemeye giderse Yürütmeyi Durdurma Kararı riski var ve proje sekteye uğrar. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bu sistemi Türkiye'nin birçok yerinde uyguluyor. Süreci hızlandırıcı bir sistem. Yani Eski Sanayi Çarşısı'nın yeniden inşası Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinasyonunda TOKİ ve Düzce Belediyesi müştereken yapılacak, işin özeti budur" ifadelerinde bulundu.

"Hızlı davranan kazançlı çıkacak"

Eski Sanayi Çarşısı'nın dönüşmesi konusunda kararlı olduklarının bir kez daha altını çizen Başkan Faruk Özlü, taşınma işinin en kısa sürede olması için gerekli şartların hazırlandığını belirterek; "Eski Sanayi Esnafı oradan taşınacak, bunun başka bir ihtimali yok. Erken taşınan karlı çıkar, geç kalan zararlı çıkar. Biz seçime girerken bu dönüşümü yapacağımızı söyledik, millet bizi seçti. Ben millete söz verdim. Oradaki kentsel dönüşüm kesinlikle yapılacak" şeklinde konuştu. - DÜZCE