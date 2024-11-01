Eski Sevgiliye Ağırlaştırılmış Müebbet

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Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 2 çocuk annesi Hasret Çakır'ı av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık Murat Bozkurt, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay geçtiğimiz yıl Köyceğiz'e bağlı Yangı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede silah sesi duyan vatandaşlar garsonluk yapan 2 çocuk annesi Hasret Çakır'ı (41) tek katlı evinin balkonunda kanlar içinde buldu. Çakır, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Bodrum'a kaçtı, yakalanıp tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay sonrası çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Çakır'ın çiftçilik yapan eski sevgilisi Murat Bozkurt (48) tarafından vurulduğunu belirledi. Olayın ardından Bodrum ilçesine kaçtığı tespit edilen Bozkurt, suç aleti av tüfeği ile yakalanıp, gözaltına alındı. Bozkurt jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sanık hakkında Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Sanık, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık lehine herhangi bir takdiri indirim maddesi uygulanmadı.