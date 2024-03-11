Eski TBMM Başkan Vekili Uluç Gürkan ve Milletvekilleri Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti

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Eski TBMM Başkan Vekili Uluç Gürkan ile 21. Dönem milletvekillerinden oluşan heyet, Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

EBB Başkanı Büyükerşen'e yönelik ziyaretler sürüyor. Bu kapsamda Başkan Büyükerşen, eski TBMM Başkan Vekili Uluç Gürkan, 21. Dönem Milletvekilleri Ertuğrul Kumcuoğlu, Emin Karaa, Hikmet Uluğbay ve Ali Arabacı'yı makamında ağırladı.

Eskişehir'e bir dizi ziyaret ve teknik gezi için geldiklerini belirten heyet, şu açıklamayı yaptı:

"Başkan Yılmaz Büyükerşen, Türkiye'de eşi çok az rastlanır örnek bir işe imza attı. Bozkırın ortasında pırıl pırıl bir Avrupa şehri doğdu. Eskişehir marka bir şehir ve bunu mimarı da Yılmaz Hoca. Tüm emekleri için teşekkür ve tebrik ediyoruz."

Büyükerşen de heyete, Eskişehir'de hayata geçirilen belediyecilik çalışmalarından bahsetti.