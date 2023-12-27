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Eski TFF Başkanı Nihat Özdemir'in kız kardeşi Ayşegül Şarer son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Eski TFF Başkanı Nihat Özdemir'in kız kardeşi Ayşegül Şarer son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski Başkanı Nihat Özdemir'in kız kardeşi Ayşegül Şarer, Ankara'da defnedildi. Şarer için Kocatepe Camii'nde cenaze namazı kılındı ve ardından Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü. Cenazeye birçok siyasetçi ve vatandaş katıldı.

Eski TFF Başkanı Nihat Özdemir\'in kız kardeşi Ayşegül Şarer son yolculuğuna uğurlandı
27.12.2023 - 16:21,
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) eski Başkanı Nihat Özdemir'in kız kardeşi Ayşegül Şarer, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Eski TFF Başkanı Nihat Özdemir'in kız kardeşi Ayşegül Şarer (66) hayatını kaybetti. Şarer için ikindi namazını müteakip Ankara'daki Kocatepe Camii'nde cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Şarer'in naaşı defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü. Cenaze namazına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, çok sayıda bürokrat ve vatandaş katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eski TFF Başkanı Nihat Özdemir'in kız kardeşi Ayşegül Şarer son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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