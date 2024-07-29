Eski vekilden oğluna festival tadında düğün - Son Dakika
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Yerel

Eski vekilden oğluna festival tadında düğün

AK Parti Hakkari Eski Milletvekili A. Mutalip Özbek'in oğlu Avukat Yüksel Özbek, Aydınlı Avukat İrem Özkurt ile dünya evine girdi. Binlerce davetlinin katıldığı düğün törenine Bülent Arınç da katıldı. Arınç, Hakkari'ye olan özlemini dile getirerek, terörün sona ermesiyle birlikte Hakkari'nin güvenli ve huzurlu bir şehir haline geldiğini belirtti. Emekli Albay Alp Arslan Eryılmaz ise Hakkari'nin kibar ve misafirperver halkını övdü.

29.07.2024 21:56
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Eski vekilden oğluna festival tadında düğün

HAKKARİ - AK Parti Hakkari Eski Milletvekili A. Mutalip Özbek'in oğlu Avukat Yüksel Özbek, Aydınlı Avukat İrem Özkurt ile dünya evine girdi.

Binlerce davetlinin katıldığı İrem ve Yüksel Özbek çiftinin düğün töreni kent merkezinden 7 kilometre mesafede Depin bölgesindeki düğün tesislerinde yapıldı. AK Parti Hakkari Eski Milletvekili A. Mutalip Özbek, bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayarak çifte mutluluk yaşatan herkese teşekkür etti. Özbek, "TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç, AK Parti 24. Dönem Milletvekili Nursuna Memecan, Hakkari Esmi milletvekillerimiz Esat Canan ve Rüstem Zeydan, Aşiret Lideri Fatih Keskin, ilçe ve belde başkanları, aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve gelen tüm davetlilere aileme ve akrabalarıma da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Düğün törenine katılan Bülent Arınç ise yoğun ilgiden dolayı yer yer zor anlar yaşadı. Hakkarililerin sevgi seli gösterdiği Arınç, "Hakkari özlemi ile yanan bir kardeşinizim. Özlem vesilesi ile Hakkari'ye geldim. Sizleri gördüm çok mutlu oldum. Bizi davet eden A. Mutalip Özbek'e teşekkür ediyorum. Buranın gelenekleri çok güzel, müziği ve giydiğiniz kıyafetler çok güzel. Hakkari'nin tarihi, maneviyatı, kültürü Türkiye üzerinden geçmişten bugünü meydana gelen olaylar sebebiyle müspet olaylarından dolayı çok şükür terör belasından uzaklaştık. Allah bir daha göstermesin, o mücadelede sırasında hayatını kaybeden şehitlerimize rahmet ve gazilerimize rahmet diliyorum. Masum insanlara rahmet diliyorum. Hamd olsun alınan tedbirlerle artık buralar da güvenli ve huzurlu bir şehir haline geldi. Artık buralardan çiçeklerin açtığı, maneviyatın gayet güzel bir şekilde ilerlediği ve huzur içerisinde yaşayacağımız günlerin devamını dilerim" dedi.

Yaklaşık 25 yıl önce Hakkari Dağ ve Komando Tugayında yüzbaşı olarak görev yapan ve albaylıktan emekli olan Alp Arslan Eryılmaz da ailesi ile birlikte düğün törenine katıldı. Emekli Albay, "1997 yılında Hakkari'de yüzbaşı olarak görev yaptım. Yaklaşık 2,5 yıl Hakkari'de görev yaptım. İnsanlar o kadar cana yakın ve misafirperver ki keşke birkaç yıl daha görev yapsaydık dedik. 25 yıl sonra ailem ile birlikte Hakkari'ye Özbek ailesinin düğününe geldik. 8-10 saatte ancak Hakkari'ye gelirdik. Lanet olsun çünkü o zamanlar terör vardı. Akşam kendi ailem ile özel aracım ile birlikte Van'dan Hakkari'ye gönül rahatlığı ile geldim. Hakkari'de her şey çok güzel, terör bitmiş. Terör olmadığı zaman ülkemiz cennet. Hakkari halkının kibar ve medeniliği çok şehirde yok. 10 ayrı yerde görev yaptım ama Hakkari gönlümüzde ayrı bir yer" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eski vekilden oğluna festival tadında düğün - Son Dakika

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