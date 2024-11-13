Eskişehir AFAD Ekibi Bolu\'da Tatbikata Katıldı

Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi, Bolu'ya giderek bir deprem tatbikatına katıldı.
Tatbikat, Bolu'nun Mudurnu İlçesi'nde gerçekleştirildi. Saat 10: 30'da başlayan tatbikatta 2 araç ve 11 personelden oluşan Eskişehir AFAD ekibi, saat 14: 10'da Mudurnu'ya ulaştı. Tatbikat, Kaymakam Ayhan Kalaycıoğlu'nun da katılımıyla başarıyla tamamlandı. - ESKİŞEHİR
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