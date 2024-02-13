Eskişehir Anadolu Üniversitesi\'nde \'Ahi Evran\'ın Sesi: Esnafın Türküsü\' programı düzenlendi

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Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenen 'Ahi Evran'ın Sesi: Esnafın Türküsü' programı, çok sayıda sanatseverin beğenisini topladı.

Anadolu Üniversitesi Halkbilim ve Araştırma Merkezi Halk Dansları Topluluğu tarafından gerçekleştirilen 'Ahi Evran'ın Sesi: Esnafın Türküsü' gösterisi Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonu'nda izleyicilerle buluştu. Gösteriye Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal başta olmak üzere birçok sanatsever katılım gösterdi.

"Ahiliğin en önemli unsuru esnaflar"

'Ahı Evran'ın Sesi: Esnafın Türküsü' adlı gösterinin açılış konuşmasını yapan Anadolu Üniversitesi Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hasan İslatince konuşmasında, "Sekiz asır önce Anadolu topraklarında ortaya çıkan Ahilik kültürü günümüzde gerçekleşen kariyer fuarlarıyla benzer bir amaç taşımakta. Bugün ki yetenek kapısı anlayışı ile Ahilik kültüründeki marifet kapısı anlayışı arasında da köklü bağlar bulunmakta. Birazdan izleyeceğiniz gösterimizin içeriğini Anadolu'da ticari yaşamın temellerini oluşturan Ahilik kültürü, belli ritüelleri, değerleri ve Ahiliğin temel unsuru esnaflar oluşturmakta. Hazırlanan bu gösterimiz için çokça çaba harcayan dostlarımız, paydaşlarımız oldu; hepsine buradan izninizle çok teşekkür ediyorum" dedi.

Doç. Dr. İslatince konuşmasının devamında Anadolu Üniversitesinin bu yıl ikinci defa ev sahipliği yapacağı İKAF24'e de dikkat çekti. 'Ahi Evran'ın Sesi: Esnafın Türküsü' gösterisi 28-29 Şubat tarihlerinde Anadolu Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan İKAF'24 de sahnelenecek.

'Ahi Evran'ın Sesi: Esnafın Türküsü' gösterisinin Genel Sanat Yönetmenliğini Öğr. Gör. Dr. Muharrem Feratan yaparken müziğini Taner Lekesizgöz üstlendi. Gösterinin dansları ve koreografileri ise Öğr. Gör. Ahmet Şamil Erkoçak ve Dr. Mustafa Uluyol tarafından hazırlandı. 'Esnaflar Çarşısı, Şed Kuşanma, Sarraflar Çarşısı, Bacıyan-ı Rum, Gemiciler, Yarenler, Kolcular, Dokumacılar, Tulumbacılar' adlı dokuz farklı sahneden oluşan gösteri izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. Gösteri, Rektör Erdal'ın çiçek ve belge takdim etmesiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR