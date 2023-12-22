Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen\'e Şehircilik Ödülü

Uluslararası 15. Altın Saat Kulesi Festivali kapsamında Cumhuriyet'in 100. yılı anısına düzenlenen ödül töreninde Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e eğitime sunduğu katkılar ve hayata geçirdiği başarılı projelerden dolayı "Şehircilik Ödülü" verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Üniversitesi Mezunları Derneği ve 25 sivil toplum kuruluşu koordinatörlüğünde düzenlenen Uluslararası Altın Saat Kulesi Ödülleri töreni Manisa Akhisar'da gerçekleştirildi. Ödül töreni öncesi Akhisar Belediyesi Halk Oyunları Ekibi ve Akhisar Belediyesi Popüler Müzik Korosunun sergilediği performans büyük beğeni ile izlendi. Daha sonra ise İzmir Menderes Halk Eğitim Merkezi Ritim Grubu ile İzmir Halk Oyunları Ekibi ile MEGEM Boks Kulübünün gösterileri sergilendi.

Gösterilerin ardından her yıl farklı bir temaya verilen ödüller bu yıl "Cumhuriyetin 100. Yılı Anısına 100. Ödül" temasıyla 10 farklı kategoride, 50 farklı dalda 100 ödül olarak kurum, kuruluş ve kişilerin oldu. Bu kapsamda Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Atatürk ve Cumhuriyet ilke ve inkılapları doğrultusunda, Türkiye'nin çağdaş eğitim yolunda bilimsel normlarla gelişimine hizmeti ve Eskişehir'de hayata geçirdiği başarılı projeleri nedeniyle şehircilik ödülüne layık görüldü. Ödülü Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Önder alırken törende yaptığı konuşmada Başkan Büyükerşen ve Eskişehirliler adına jüri heyeti ile festival düzenleyicilerine teşekkür etti.