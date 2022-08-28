Eskişehir Büyükşehir'in 'İmren Erşen Oya Müzesi'ne Yabancı Turistlerin İlgisi Sürüyor - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir'in 'İmren Erşen Oya Müzesi'ne Yabancı Turistlerin İlgisi Sürüyor

28.08.2022 13:54
Eskişehir Büyükşehir'in 'İmren Erşen Oya Müzesi'ne Yabancı Turistlerin İlgisi Sürüyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) “İmren Erşen Oya Müzesi” yerli misafirlerinin yanı sıra yabancı turistleri de ağırlıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) "İmren Erşen Oya Müzesi" yerli misafirlerinin yanı sıra yabancı turistleri de ağırlıyor.

EBB Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in şehir turizmi hedefiyle yaşama geçirdiği projelerde yer tutan müzeler, yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. İmren Erşen'in 60 yıl boyunca Anadolu'da köy köy gezerek oluşturduğu ve bağışladığı sekiz bin parçalık müzeyi görmek için Almanya, Fransa, İngiltere, Belçika gibi birçok Avrupa ülkesinden gelen misafirin yanı sıra Japon turistlerin de müzeye ilgisi giderek artıyor. Bu kapsamda, Japon misafirlere müzeye adını veren sanatçı İmren Erşen eşlik etti.

Müzedeki eserleri çok beğendiklerini belirten Japon misafirler oya ve diğer eserlerin çok özgün olduğunu belirterek, "Burada olmaktan çok mutluyuz. Müzede çok güzel örnekler gördük. Burada büyük bir kültür mirası var. Eğitim çalışmasına katılıp bu alanda biz de ilk adımları attık. Bu eserleri ülkemizde de üretmek ve halkımıza sunmak istiyoruz. Bir dünya kültür mirasını barındıran müzenin oluşturulmasında emeği geçenlere çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Eskişehir Büyükşehir'in 'İmren Erşen Oya Müzesi'ne Yabancı Turistlerin İlgisi Sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir'in 'İmren Erşen Oya Müzesi'ne Yabancı Turistlerin İlgisi Sürüyor - Son Dakika
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