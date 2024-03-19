Eskişehir Büyükşehir Belediyesi\'nin Geleneksel İftar Daveti

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) geleneksel iftar daveti, Çifteler ilçesinde büyük bir katılımla yapıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan ayında gelenek haline gelen iftar davetleri devam ediyor. Kent merkezi ve kırsal ilçelerde eş zamanlı yapılan davetlerle Eskişehirliler aynı sofrada buluşuyor. Buluşmalar kapsamında Çifteler ilçesinde düzenlenen iftar programı da büyük ilgi gördü.

İlçenin açık pazar alanında gerçekleşen davete, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, EBB Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir, ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen, CHP Çifteler Belediye Başkan Adayı Zehra Konakçı, belediye bürokratları, mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

Milletvekili Süllü, vatandaşların Ramazan ayını kutlayarak, dayanışma ve yardımlaşmanın önemine dikkat çekti. Daha sonra Milletvekili Süllü, Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir ve beraberindekiler vatandaşlar ile sohbet etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin iftar davetleri kent merkezi ve ilçelerde Ramazan ayı boyunca devam edecek.