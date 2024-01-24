 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'ndan çocuklara kukla atölyeleri - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'ndan çocuklara kukla atölyeleri

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bünyesinde faaliyet gösteren Kukla Yapım Atölyesi, yarıyıl tatilinde çocuklar için renkli atölyeler düzenliyor. 5-11 yaş aralığındaki çocuklar, Polar Kukla Yapımı, Hayalet Kukla Yapımı, Ahşap Kukla Yapımı ve Kukla Oynatımı atölyelerine katılarak yaratıcılıklarını ve el becerilerini geliştirebilecekler.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları\'ndan çocuklara kukla atölyeleri
24.01.2024 - 14:14,  Güncelleme: 14:16
Abone Ol

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye'nin tek kurumsal Kukla Yapım Atölyesi, yarıyıl tatilinde de çocuklarla buluşmaya devam ediyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bünyesinde faaliyet gösteren Kukla Yapım Atölyesi, çocuklar için düzenlediği etkinlikleri sürdürüyor. Bu kapsamda Şehir Tiyatroları, yarıyıl tatil dönemi içerisinde yer alan 22-26 Ocak arasında 5-7 yaş aralığı için "Polar Kukla Yapımı", 7-9 yaş aralığı için "Hayalet Kukla Yapımı", 9-11 yaş aralığı için "Ahşap Kukla Yapımı" ve 5-11 yaş aralığı için "Kukla Oynatımı" atölyeleri ile çocuklara hoşça vakit geçirmeleri için birbirinden renkli atölyeler hazırladı.

Çocukların yaratıcılık özelliğini ve el becerilerini geliştirmek, oyun yolu ile düş güçlerini harekete geçirmek ve kendilerini ifade etmeleri için ortam hazırlayan Kukla Yapım Atölyesi, Filiz Çankaya Uzun yönetiminde ücretsiz olarak kurslarına devam ediyor.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Sanat, Kültür, Etkinlik, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'ndan çocuklara kukla atölyeleri - Son Dakika


22:52
İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde
22:25
ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
22:13
İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah geri adım atmazsa bunun bedelini tüm Lübnan ödeyecek İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah geri adım atmazsa bunun bedelini tüm Lübnan ödeyecek
21:54
Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27
MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:56
Uluslararası Adalet Divanı İsrail kararını cuma günü ilan edecek Uluslararası Adalet Divanı İsrail kararını cuma günü ilan edecek
20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu

Son Dakika
22:52 İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde
22:25 ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
22:13 İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah geri adım atmazsa bunun bedelini tüm Lübnan ödeyecek
21:54 Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27 MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:56 Uluslararası Adalet Divanı İsrail kararını cuma günü ilan edecek
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 23:18:52. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'ndan çocuklara kukla atölyeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement