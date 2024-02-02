Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Besleme Grubu Sokak Hayvanları İçin İş Birliği Yaptı

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Eskişehir Besleme Grubu üyeleri, soğuk havanın etkisini artırdığı bugünlerde sokak hayvanları için örnek bir iş birliğine imza attı.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Eskişehir Besleme Grubu üyeleri, Seyitgazi yolu üzerinde bulunan evsel atık depolama sahasında yiyecek bulabilmek için kent merkezi ve kırsal alandan bölgeye gelen sahipsiz hayvanların düzenli ve sağlıklı beslenebilmesi için iş birliği yaptı.

Çalışma kapsamında Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Atölyeleri'nde yapılan 10 adet besleme istasyonu depolama sahasına kuruldu. Bu alanlarda sokak hayvanlarının beslenmesi için Büyükşehir ekiplerince haftanın iki günü istasyonlara mama bırakılacak. Haftanın diğer günlerinde de Eskişehir Besleme Grubu üyeleri sürdürdükleri besleme çalışmasına devam edecekler.

Yapılan iş birliği nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden Eskişehir Besleme Grubu üyeleri, "Eskişehir kent kültüründe 11 yıldır bu alanda çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz haftanın 2 günü burada besleme yapacak. Hayvanlar hem beslenecek, hem mutlu olacaklar. Bizler de mutlu olduk, çok teşekkür ederiz" dediler.