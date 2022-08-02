Eskişehirli Sporcuların Gözü Altın Madalyada - Son Dakika
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Eskişehirli Sporcuların Gözü Altın Madalyada

02.08.2022 12:31
Eskişehirli Sporcuların Gözü Altın Madalyada

Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü’nün Paralimpik Takımı milli yüzücüleri, Konya’da bu yıl 5’inci kez düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları’nda altın madalyayı hedefliyor.

Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'nün Paralimpik Takımı milli yüzücüleri, Konya'da bu yıl 5'inci kez düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalyayı hedefliyor.

İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye 56 ülkeden 6 bine yakın sporcunun katılımının beklendiği müsabaka, 9 ile 18 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Şampiyona'da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin sporcuları; Sümeyye Boyacı, Ömer Onur İnci ve Baran Doruk Şimşek yarışacak.

5. İslami Dayanışma Oyunları'nda; 19 spor, bir geleneksel gösteri ve dört de paralimpik olmak üzere toplam 24 spor branşında mücadele verilecek. Şampiyona'da Eskişehir'i ve Türkiye'yi temsil edecek sporcular, hedeflerinin eve madalyayla dönmek olduğunu belirtti.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Eskişehirli Sporcuların Gözü Altın Madalyada - Son Dakika

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