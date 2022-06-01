Eskişehir Büyükşehir, Kenti Kendi Yetiştirdiği Çiçeklerle Güzelleştiriyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ekipleri, seralarında yetiştirdiği yıllık 1 milyon adet çiçek ile kenti çiçek bahçesine dönüştürüyor.

Büyükşehir Belediyesi seralarında yetiştirilen rengarenk çiçekler yaz aylarında Eskişehir'e renk katmaya hazırlanıyor.

Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, bu yıl kendi seralarında 1 milyon adet yazlık ve kışlık çiçek üretimi yaptı.

Şehri güzelleştirmek için caddelere, kavşaklara, refüjlere ve parklara ekilen çiçeklerin yanı sıra bayramlarda ve özel günlerde on binlerce çiçek de vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor.

Hava sıcaklıklarının arttığı bugünlerde 9 dönümlük alanda 35 personelle yoğun bir çalışma yürüterek çiçek yetiştiren Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri, yaz öncesi kenti yine çiçek bahçesine dönüştürecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait seralarda üretimi yapılan 1 milyon çiçeğin arasında sardunya, sakız sardunya, bodrum papatyası, horoz ibiği, yıldız, zinnia, petunya ve kadife gibi çok sayıda çiçek ve bitki bulunuyor.

Türkiye'de kişi başına düşen yeşil alan sıralamasında önemli yeri olan Eskişehir'in, belediye çalışmaları ile daha fazla yeşil alana sahip olduğunu belirten Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla Eskişehir'in çehresini güzelleştiriyoruz. Kentimiz yaz aylarında çiçek bahçesi gibi görünüyor. Kendi seralarımızda kendi çiçeklerimizi üretiyoruz. Yeşil bir Eskişehir için çalışırken, yapmak kadar korumanın da çok önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum" dedi.