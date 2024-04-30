Eskişehir'de 140 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de 140 Aranan Şahıs Yakalandı

Eskişehir\'de 140 Aranan Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, hapis cezasından ve ifadeye yönelik aranması bulunan 140 şahıs yakalandı. İl genelinde yapılan çalışmalarda, aranan şahısların farklı hapis cezalarıyla ilgili olduğu belirlendi. Polis ve jandarma, yakalanan 140 şahıs hakkında yasal işlem başlattı.

30.04.2024 11:47
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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, hapis cezasından ve ifadeye yönelik aranması bulunan 140 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, belirli tarihler arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahıslara yönelik il genelinde çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 37 şahıs, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 9 şahıs, 10 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 3 şahıs, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 3 şahıs ile ifadeye yönelik aranan 88 şahıs yakalandı. Polis ve jandarma toplam 140 şahısla ilgili yasal işlem başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 140 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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