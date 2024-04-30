Eskişehir\'de 140 Aranan Şahıs Yakalandı

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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, hapis cezasından ve ifadeye yönelik aranması bulunan 140 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, belirli tarihler arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahıslara yönelik il genelinde çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 37 şahıs, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 9 şahıs, 10 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 3 şahıs, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 3 şahıs ile ifadeye yönelik aranan 88 şahıs yakalandı. Polis ve jandarma toplam 140 şahısla ilgili yasal işlem başlattı. - ESKİŞEHİR