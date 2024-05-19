Eskişehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Eskişehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Eskişehir\'de 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Eskişehir'de gerçekleştirilen tören programı ve spor gösterileriyle birlikte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Törene Vali, milletvekilleri, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

19.05.2024 13:05
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Eskişehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, gerçekleştirilen tören programı ve çeşitli spor gösterileri ile coşkuyla kutlandı.

Gençlik ve Spor Bayramı yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de coşkuyla kutlanıyor. Bu çerçevede, Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda geniş bir tören programı gerçekleştirildi. Program, saat 11.00'de saygı duruşu yapılması ve askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından milli sporcular Vali Hüseyin Aksoy'a ve protokol mensuplarını çiçek takdim etti. Sonrasında Kılıçoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi Yiğit Emre Bayezid ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yaptı. Gençlik Koşusu için düzenlenen madalya töreni ile devam eden programda Kılıçoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi Batuhan Ataş tarafından şiir okunurken, tören Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen çeşitli spor gösterileriyle sürdürüldü. Tören programı, TOKİ Şehit İsmail Tetik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından büyük Türk bayrağının açılmasıyla sona erdi.

"Bu tarih ile birlikte Türk milleti kendi talihsizliğini tersine çevirmeye başlamıştır"

Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs 1919 tarihi ecdadımızın imkansızlıklar içerisinde dahi büyük bir iman ve inançla direniş ruhunu yeniden canlandırmasının bir sembolüdür Batılı devletlerin yüzyıllardır süregelen Türkleri Anadolu'dan atmak ve hatta tarihten silme mücadelesine giriştikleri güzel yurdumuzu dört bir yandan işgal etmeye başladıkları umutların tükenmeye başladığı karamsarlığın hakim olduğu bir dönemde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milleti için, 'Bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidir' diyerek 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basması, bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin de başlangıcı olmuştur. Bu tarih ile birlikte Türk milleti kendi talihsizliğini tersine çevirmeye başlamış, her karışı şehit kanıyla sulanmış kutsal vatan topraklarımızın işgal edilemeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya haykırmıştır" dedi.

Törene, Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy'un yanı sıra Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya, AK Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, İl Jandarma Komutanı Tuğ General Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ile diğer protokol mensupları ve vatandaşlar katılım sağladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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