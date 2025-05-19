Eskişehir\'de 19 Mayıs Coşkusu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yıl dönümünü düzenlediği birbirinden özel etkinlikler ile kutladı. Etkinlikler kapsamında Porsuk Çayı'nda düzenlenen Fener Alayı'na, Eskişehirliler büyük ilgi gösterdi. Porsuk Çayı üzerindeki köprülerde ve kıyılarda yerini alan binlerce Eskişehirli büyük coşkuya ortak oldu.

Ellerinde Türk bayraklarıyla coşkuya katılan Eskişehirliler, bayramın heyecanını hep birlikte yaşadı. Fener Alayına, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP Parti Meclis Üyesi ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, belediye bürokratları, sporcular ve gençler katıldı.

Bot üzerinden Eskişehirlilere seslenen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Cumhuriyet aşığı, Atatürk sevdalısı, aydınlık, uygar şehrin insanları Eskişehirliler 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Bizde tam 106 yıl önce Samsun'dan hareket eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bindiği Bandırma vapurundayız. 106 yıldır aynı aşkla, aynı tutkuyla, cumhuriyete ve demokrasiye bağlılıkla bu yolda hep beraber yürüyoruz. Yaşasın 19 Mayıs!" dedi.

Alanda bulunan gençlere de seslenen Başkan Ünlüce, "Gençler Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına saygı duruşu için burada mı? Sevgili gençler en ümitsiz, en karanlık günlerden sizin gücünüzle, sizin inancınızla geçiyoruz. İyi ki varsınız, sizi çok seviyoruz. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak gençlere çok inanıyoruz ve her zaman yanınızdayız" diye konuştu.

CHP Parti Meclis Üyesi ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Değerli Eskişehirliler hepinizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. 19 Mayıs kurtuluş mücadelemizin ilk meşalesinin atıldığı gündür. Eğer 19 Mayıs'ta Atatürk Samsun'a çıkmamış olsaydı bugün ülkemizde Atatürk cumhuriyeti olmamış olacaktı. Ülkemizde Atatürk cumhuriyeti olduğu için kadın erkek eşitliği var. İnsan hakları var, çocuk hakları var. İnsan onuruna yarışır bir ülke bıraktı. Hepimize düşen görev Atatürk'ün emaneti cumhuriyete sahip çıkmaktır" ifadelerini kullandı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da, Eskişehirlilerin 19 Mayıs bayramını kutladı. Fener alayı öncesi Adalar'da DJ performansı ile doyasıya eğlenen Eskişehirliler, daha sonra "Sıla Çuhadaroğlu feat. Hot Stuff" grubu sevilen şarkılarıyla sahnede 19 Mayıs coşkusunu yaşadı. - ESKİŞEHİR