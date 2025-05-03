Eskişehir\'de "2025 Aile Yılı" kapsamında yapılan yardım ve destek çalışmaları

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "2025 Aile Yılı" kapsamında yapılan yardım ve destek çalışmaları hakkında bilgilendirmede yaptı. Bayrak, Eskişehir'de 410 anne ve 453 çocuk için doğum başvurusu yapıldığını, 6 bin 320 çocuk için ise sosyoekonomik destek ve 11 bin 495 engelli için destek ödemesi yapıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda, aile ve evlilik kurumunun korunması ve güçlendirilmesine yönelik stratejilerin, hedeflerin ve faaliyetlerin yer aldığı "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı" ilan edilmişti. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından İl Eylem Planı hazırlanılarak, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Nihai İl Eylem Planı 29 Nisan 2025 tarihinde onaylandı.

"6 bin 320 çocuk için sosyoekonomik destek ve 11 bin 495 engelli için destek ödemesi gerçekleştirildi"

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Eskişehir'de gerçekleştirdiği yardım ve destek çalışmaları hakkındaki bilgileri paylaştı. Bayrak, çocuklara ve engelli bireylere sağlanan sosyoekonomik desteklerle ilgili olarak, "Bakanlığımızca çocukların ihtiyaçlarının karşılanması, ailelerin güçlendirilmesi, geçici olarak yaşanan sosyal ve ekonomik güçlüğün önüne geçilmesi amacıyla verilen sosyal ve ekonomik destek hizmeti noktasında, Eskişehir'de bu ay itibariyle 6 bin 320 çocuk için sosyoekonomik destek sağlandı. Öte yandan Bakanlığımız tarafından engelli bireylerin toplumsal yaşamın tüm alanlarına katılımlarının sağlanması ve içinde yaşadıkları sosyal ve fiziksel çevreden koparılmadan bakım ihtiyaçlarının karşılanması kapsamında, bu ay itibariyle 11 bin 495 engellimiz için destek ödemesi gerçekleştirildi" ifadelerine yer verdi.

"Eskişehir'de 410 anne ve 453 çocuk için doğum yardımı başvurusu yapıldı"

Orhan Bayrak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen önemli projelerden biri olan "2025 Aile Yılı" kapsamında yapılacak olan doğum yardımlarına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aile Yılı Tanıtım Programı'nda müjdesini verdiği doğum yardımı başvurularının e-Devlet kapısı ve İl Müdürlüğünden yapılabileceğini belirten Bayrak, konuyu, "Bu yardımlardan 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan ailelerimiz yararlanacak. 1 Ocak 2025 itibarıyla doğacak ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımımız, ikinci çocuk için her ay bin 500, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira desteğimiz annelerimizin hesabına yatırılacak. Bu desteklerimiz, çocuklarımız 5 yaşını tamamlayana kadar devam edecek. Bu kapsamda Eskişehir İli olarak 1 Ocak 2025'ten bu yana 410 anne ve 453 çocuk için başvuru gerçekleştirildi" şeklinde aktardı.

Eskişehir'de evlenecek 193 çifte 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira faizsiz kredi desteği

İl Müdürü Bayrak, Eskişehir'de yeni evlenecek gençlerin evlilik süreçlerinde ihtiyaç duyacakları 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği yapılmasıyla ilgili çalışmalardan ise, "791 çiftin başvurusu İl Müdürlüğümüzce incelenmiş olup, 299 başvuru kabul edildi. Müracaatları onaylanan 193 çiftimize 6 eğitim gurubunda evlilik öncesi eğitimler verildi. Eğitimlerini tamamlayan 63 çiftimiz kredilerini kullanmış olup 100 çiftimiz banka onayı beklemektedir" şeklinde bahsetti.

"Evlat edinmek için 48 aile sıra bekliyor"

Öte yandan Bayrak, koruyucu aile çalışmaları doğrultusunda Eskişehir'de 103 aile yanında 118 çocuğun bulunduğunu anlattı. Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, 5 çocuğun evlat edindirme işleminin tamamlandığını, 48 ailenin sırada beklediğini, 11 çocuğun ise aile yanında izleme süreçlerinin devam ettiğini açıkladı. - ESKİŞEHİR