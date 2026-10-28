Eskişehir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk sunma töreniyle başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk sunma töreniyle başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk sunma töreniyle başladı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir’de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Valilik Meydanı’nda resmi çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Eskişehir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Valilik Meydanı'nda resmi çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Eskişehir Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi temsilcileri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Çelenk sunumunun ardından Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, akabinde hep birlikte İstiklal Marşı okundu. Tören, çelenklerin anıta arz edilmesiyle tamamlandı.

Valilik Meydanı'nda gerçekleştirilen törene; Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Orgeneral Erdoğan Gür, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BayramıEskişehirYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de oyların büyük bölümü sayıldı Netanyahu’ya soğuk duş İsrail'de oyların büyük bölümü sayıldı! Netanyahu'ya soğuk duş
Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor! İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi
Kimliklerde büyük değişim İlk olarak memurlar kullanacak Kimliklerde büyük değişim! İlk olarak memurlar kullanacak
İspanya’da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı
Yatak görüntülerini kim kayda aldı Sarıgül’ün korumasının ifadesinden bomba detaylar Yatak görüntülerini kim kayda aldı? Sarıgül'ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
14:50
300 binden fazla yatırımcısı var Dev Türk şirketine kayyum atandı
300 binden fazla yatırımcısı var! Dev Türk şirketine kayyum atandı
14:35
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
14:17
Aşk iddiaları sonrası Melisa Döngel’den Lucas Torreira açıklaması Tek kelimeyle yanıt verdi
Aşk iddiaları sonrası Melisa Döngel'den Lucas Torreira açıklaması! Tek kelimeyle yanıt verdi
14:15
Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma
Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma!
13:12
Ankara’da bir dönem sona eriyor İş makineleri harekete geçti
Ankara'da bir dönem sona eriyor! İş makineleri harekete geçti
12:13
Yatak görüntülerini kim kayda aldı Sarıgül’ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
Yatak görüntülerini kim kayda aldı? Sarıgül'ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 14:52:05. #.0.2#
SON DAKİKA: Eskişehir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk sunma töreniyle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android