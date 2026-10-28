Eskişehir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk sunma töreniyle başladı

Eskişehir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Valilik Meydanı'nda resmi çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Eskişehir Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi temsilcileri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Çelenk sunumunun ardından Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, akabinde hep birlikte İstiklal Marşı okundu. Tören, çelenklerin anıta arz edilmesiyle tamamlandı.

Valilik Meydanı'nda gerçekleştirilen törene; Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Orgeneral Erdoğan Gür, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.