Eskişehir\'de 337 Bin Kadının Bilinçlendirilmesi Hedefleniyor

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy'un öncülüğünde başlatılan eğitim projesiyle şehir merkezinin yanı sıra ilçe ilçe gezilerek 337 bin kadının bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

Toplamda 337 bin kadının bilinçlendirilmesinin hedeflendiği Eskişehir Kadın Sağlığı Eğitim Projesi'ne Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy öncü oldu. 2023 yılının ekim ayında başlatılan proje çerçevesinde kadınları ilgilendiren meme kanseri, benzeri hastalıklar ve kadına şiddet gibi önemli konularda bilgilendirmeler yapılıyor. İl merkezindeki ve ilçelerdeki kadınlara yönelik yürütülen çalışmalar kadın vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, olumlu geri dönüşler alındı. Gerçekleştirilen programların farkındalığı arttırmak konusunda çok verimli olduğunu düşünen Eskişehirli kadınlar, bu tarz projelerin devam etmesini istedi.

"Amacımız farkındalık oluşturmak"

Vali Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy, Eskişehir Kadın Sağlığı Eğitim Projesi'ne benzer çalışmaların daha önce 6 ilde daha gerçekleştirildiğini söyledi. 2023 yılının ekim ayında Eskişehir'de başlanılan proje çerçevesinde 337 bin kadına ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Aksoy, "Projenin içeriğinde kadını ilgilendiren, özellikle meme kanseri ve benzeri hastalıklar bulunuyor. Aynı zamanda kadına şiddet gibi topluma yönelik bazı konularda bilgilendirmeler yapıyoruz. Amacımız farkındalık oluşturmak. Burada bir kadına bile dokunabiliyorsak, bir kadını bile kendini kontrol ettirmesi için tetikleyebiliyorsak projemiz amacına ulaşmıştır diye düşünüyorum. Bu yaptığımız bu proje ile daha önceki görevi yaptığımız yerlerde de pek çok kadının farkında olmadıklarını, bu sayede doktora gittiklerini ve olumlu ya da olumsuz sonuçlarla karşılaştıklarını gördük. Geri bildirimler aldık. Onlar için böyle bir programın burada ve diğer ilçelerde yapılmış olmasından duydukları memnuniyeti dile getiriyorlar. Projemiz devam edecek. İl merkezinde ve ilçelerde 337 bin kadına ulaşana kadar 2 yıl gibi bir süreç belirlendi. Ama gittiği yere kadar götürülecek" dedi.

"Çok memnun kaldık, donanımlı bir programdı"

Halk Eğitim Kursiyeri Ayşegül Demirderen, gerçekleştirilen programların farkındalığı arttırmak konusunda çok verimli olduğunu belirtti. Özellikle ilçelere kadar gidilmesinin çok yerinde olduğunu dile getiren Demirderen, "Projenin kurucularından oldukları için valimize ve valimizin eşine çok teşekkür ediyoruz. Çok memnun kaldık, donanımlı bir programdı. Genç jenerasyonda o bilinçsizlik yok. İlçelerde de çok güzel projeler yapılıyor ancak önceki jenerasyonlarda, büyüklerimizde bu konuda hem bir çekimserlik hem de eğitimsizlik olabiliyor. Ama ilçedeki özellikle sağlık personellerimiz, evlerde de hizmet verdikleri ve bilgilendirme yaptıkları için yol kat edildiğini düşünüyorum " şeklinde konuştu.

"Programların devamını bekliyorum"

Sarıcakaya esnaflarından Hacer Dikiciyüksel, Vali Hüseyin Aksoy'a ve eşi Hülya Aksoy'a teşekkürlerini ileterek şunları söyledi:

"Sarıcakaya olsun, Mihalgazi olsun ikisi de çok küçük ilçeler ama bayanlarımız her konuda çok aktif. Bu tür küçük programlar bizim için çok büyük önem taşıyor. Kesim olarak küçüğüz ancak etkisi oluyor muhakkak. Şimdi ben eve gittiğim zaman yakınlarıma anlatacağım, onlar da başkalarına anlatacaklar. Gençler büyüklerini bilinçlendiriyor. Faydalı buluyorum. Bu programlardan dolayı sayın valimize, eşine, ilçe kaymakamımıza ve onun da eşine çok teşekkür ediyorum. Programların devamını bekliyorum. Erken teşhisin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Benim ailemde de kanserden vefat edenler oldu. Onların da çok erken teşhisleri olmuştu. Uzun yıllar tedavi sürecinden geçtikten sonra 20 yıl daha yaşanmışlıkları vardı. Erken teşhisi önemli buluyorum."

"Hepimizin bilinçlenmesi lazım"

Programa katılan kadınlardan birisi olan İsmihan Suna ise, "Ben böyle programlar olduğu için çok memnunum. Daha çok da ilerlemesini isterim. Böyle programların daha çok yapılması iyi olur. Genç kızlarımız olsun, bayanlarımız olsun, hepimizin bilinçlenmesi lazım" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR