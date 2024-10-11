Eskişehir'de 3D Çizimlerle Hataları Önleyen Firma - Son Dakika
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Eskişehir'de 3D Çizimlerle Hataları Önleyen Firma

Eskişehir\'de 3D Çizimlerle Hataları Önleyen Firma

Esvera Cam, 3D teknik çizimlerle müşteri hatalarını azaltarak kaliteli projeler sunuyor.

11.10.2024 11:15
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Eskişehir'de hizmet veren Esvera Cam ve Alüminyum firması, alanında uzman iç mimarlar ile projelerin 3 boyutlu teknik çizimlerini gerçekleştirerek hem muhtemel hataların önüne geçiyor hem de müşterilere ürünü bire bir inceleme fırsatı tanıyor.

Esvera Cam ve Alüminyum firması, 2021 yılında başladıkları faaliyetlerini niteliği arttırarak sürdürüyor. Bu çerçevede; cam balkon, hareketli cam ve gölgelendirme gibi birçok sistemin üretimini proje bazlı olarak gerçekleştiren firma, alanında uzman iç mimarlarla çalışarak siparişlerde oluşabilecek muhtemel hataların önüne geçiyor. Özellikle yurt dışındaki müşterilerin kendi aldıkları ölçüleri firma yetkililerine iletmesi nedeniyle meydana gelebilecek milimlik bir hata ile tüm sistemin sorunlu şekilde üretilmemesi amacıyla iç mimarlar tarafından 3 boyutlu çizimler gerçekleştiriliyor. Yapılan teknik çizimler yanlış anlaşılmaların önüne geçtiği gibi aynı zamanda müşteriler tarafından da bizzat inceleniyor. Eline ulaşacak ürünü tıpkı kendisine gelmiş gibi dijital olarak görüntüleyen müşteriler ise bu tarz projelerin devamı için firmaya tekrardan taleplerde bulunuyor.

"Yanlış anlaşılmaların önüne geçebilmek için teknik çizimler gerçekleştiriyoruz"

Esvera Cam ve Alüminyum firmasında iç mimarlık yapan Gülcan Ergenç, "Ölçüyü direkt müşteri kendisi aldığı için küçücük bir milimlik hata bile ya da yanlış anlaşılmaya gidebilecek şey sistemin çöp olmasına sebebiyet veriyor. Çünkü bizim sistemlerimiz milimetrik çalışan sistemler. Yani yarım santim büyük yapsak bile o bütün sistemin çöp olmasına sebep oluyor. Bu nedenle müşterimizden gelen çizimler doğrultusunda biz birebir çizim yapıyoruz. El yazısıyla gönderen müşterilerimiz var. Mesela onlarda yanlış anlaşılma olabiliyor. 4'ü 5 olarak görebiliyoruz. Bu tür yanlış anlaşılmaların önüne geçebilmek için teknik çizimler gerçekleştiriyoruz. Bu sayede de müşteri ölçüleri kendisi bizzat kontrol ediyor" dedi.

"Mimar çizimi olmadan müşteriler nasıl bir ürün geleceğini anlayamıyor"

İç mimar olarak uzman bir göz olarak müşterilere renk kombinasyonları gibi çeşitli konularda fikir verebildiklerini kaydeden Ergenç, "Biz bunun eğitimini alıyoruz. Bizzat renderlarını birebir aldığımız için müşteriler gerçek ürün kendisine gelmiş gibi görüp, daha kolay ikna olabiliyor. Mimar çizimi olmadan müşteriler nasıl bir ürün geleceğini anlayamıyor. Müşteri sürprizle karşılaşmamış oluyor. Sonuçta birebir gözlemleyip gördüğü ürünün aynısının geldiğini görünce yeniden taleplerde bulunuyor, bize olan güven duyguları artıyor. Kafe konut ve benzeri yerlerde bizim yaptığımız çalışmalar doğrultusunda müşteriler görsel bütünlüğün sağlanabildiğini görme imkanı yakalıyorlar. Müşteriler kendilerine özel birebir çalışma yapıldığını görünce tabii daha mutlu oluyorlar ve bir sonraki projelerini göndermek istiyorlar. Yani mesela, 'Buraya sürme yapacağım ama nasıl durur' sorusunu uyandırarak, 'Buna da bir modelleme yapabilir misiniz sorularıyla' bize geri dönüş sağlıyorlar" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de 3D Çizimlerle Hataları Önleyen Firma - Son Dakika

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