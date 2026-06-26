Türkiye Emekliler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Dilbaz: "Eskişehir'de 5 Bin Emekli Huzurevine İhtiyaç Duyuyor" - Son Dakika
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Türkiye Emekliler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Dilbaz: "Eskişehir'de 5 Bin Emekli Huzurevine İhtiyaç Duyuyor"

26.06.2026 10:28  Güncelleme: 12:10
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Türkiye Emekliler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Muhsin Dilbaz, kentte 5 bine yakın emeklinin huzurevine ihtiyaç duyduğunu ancak mevcut kontenjanın sadece 500 olduğunu belirtti. Dilbaz, emekli maaşlarının yetersizliği ve barınma sorununa dikkat çekerek, emeklilerin sokaklarda yaşamak zorunda kaldığını ifade etti.

Haber: Meltem KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - Türkiye Emekliler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Muhsin Dilbaz, kentte 5 bine yakın emeklinin huzurevine ihtiyaç duyduğunu ancak ortalama 500 olan huzurevi kontenjanının ihtiyacı karşılamadığını ifade etti.

Türkiye Emekliler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Muhsin Dilbaz, emekli aylığıyla geçinemeyen kişi sayısının her geçen gün arttığına dikkati çekerek, kentteki 5 bin emeklinin huzurevi ihtiyacı olduğunu söyledi. Eskişehirde kontenjanının 500 olduğunu aktaran Dilbaz, huzurevi ve bakım evlerinin sayısının artırılması gerektiğini belirtti.

Ülkedeki siyasi gelişmelerin emeklilerin sorunlarını gündemden düşürdüğünü kaydeden Dilbaz, "Normalde sürekli emekliler gündemdeyken mutlak butlan kararıyla emekliler gündemden bir anda düştü ve sürekli siyaset konuşuluyor. Ama Türkiye'nin acı bir gerçeği var. 17 milyon hatta 17 milyonu da geçti artık emeklisi var. Bu emeklilerin ortalama maaşı 23 bin lira. En düşük emekli aylığı da 20 bin lira. Bu 20 bin lirayı değerlendirmeye kalktığımızda hep söyledik, temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanıyorlar. Bir şey alamıyorlar. Milletvekilinin biri şöyle söylüyordu, 'Kuru ekmek yiyorlarsa tokturlar'. Böyle bir söylemi kabul etmiyoruz. Bir milletvekili böyle bir şey söyleyemez" diye konuştu.

"HUZUREVLERİ ARTIK SIĞINMA YERLERİ OLDU"

Eskişehir'de yaşayan emeklilerin sığınacağı huzurevlerine ihtiyaç duyduğunu anlatan Dilbaz, şöyle devam etti:

"Huzurevleri artık sığınma yerleri oldu. Neden? Siz emekliye 20 bin lira verirseniz, ev kiraları da Eskişehir'de 20 bin liranın üstünde. Emekli bu parayı veremiyor zaten. Eşini yitirmiştir, yalnız kalmıştır. Bir yerde yaşayacak ama bugün bir öğün yemeği düşündüğümüzde 300-350 liradan aşağı çıkmıyor. Daha çok emekliler kent lokantalarını tercih ediyor. Orada 3 kap yemek 100 lira. Onun dışında emekli geçinemediği için huzurevlerini tercih ediyor ama huzur evlerine karşı hükümetin tavrı biraz değişik. Belediyelerin huzurevleri yapmalarını istemiyor. Kendileri de yapmıyor. Ama bu insanlar da yaşamak zorundalar."

"5 BİN EMEKLİYE 500 KİŞİLİK KONTENJAN"

Eskişehir'de huzurevi ihtiyacı ve mevcut kapasitenin birbirini karşılamadığını ifade eden Dilbaz, "Eskişehir'de 250 bin emekli var. Bu emeklilerin içinde 5 bin tane insan bu tür yerlerde yaşamak zorunda. Bakıma muhtaçlar, maaşlarını yetiştiremiyorlar. Bu insanlar buralara başvuruyorlar hatta bizden yardım istiyorlar ama bir huzurevi en fazla 150 kişiye hizmet veriyor. Eskişehir'de toplamda olsun olsun huzurevleri ortalama 500 kişiye bakabilsin. Bu kadar kontenjanı var ama 5 bine yakın huzurevlerine ihtiyacı olan üyelerimiz var. Bu insanları ne yapmalıyız? Nerede barındırmalıyız? Böyle imkanlarımız yok ki" şeklinde konuştu.

"EMEKLİLER SOKAKTA YATIYOR"

Dilbaz, barınma sorunun giderek büyüdüğünü belirterek, "Havalar ısındığı için sokaklarda yatar halde buldum. Bu insanların barınma yerleri yok. Eskişehir'de birden fazla gördüm. Artık sokaklarda karton serip, daha çok Avrupa'da turist olarak giden insanlar kartonları yere serip istasyonlarda geçiriyorlardı. Artık biz bunu Eskişehir'de kartonları yere serip gecelerini geçiren insanlarla normal hale getirmiş halde göreceğiz. Emeklinin durumu gittikçe kötüleşiyor. Çok acil çözüm lazım. Genelde tercih ettikleri yer Doktorlar Caddesi, insanların yoğun olduğu yerlerin gecesinde el ayak çekildi mi o kuytu kenarlarda kartonları serip insanlarımız orada gecelerini geçirmeye başladı. Havalar ısındığı için sokaklarda birçok insanımızı görmek mümkün" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Türkiye Emekliler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Dilbaz: 'Eskişehir'de 5 Bin Emekli Huzurevine İhtiyaç Duyuyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye Emekliler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Dilbaz: "Eskişehir'de 5 Bin Emekli Huzurevine İhtiyaç Duyuyor" - Son Dakika
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