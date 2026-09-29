Eskişehir'de 56 yaşındaki adam inşaat bekçiliği arıyor, hırsıza mınçıkayla vuracak - Son Dakika
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Eskişehir'de 56 yaşındaki adam inşaat bekçiliği arıyor, hırsıza mınçıkayla vuracak

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Eskişehir\'de 56 yaşındaki adam inşaat bekçiliği arıyor, hırsıza mınçıkayla vuracak
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Eskişehir'de sokakta uzak doğu dövüş sanatı hareketleri yapan 56 yaşındaki adam, inşaatta bekçilik işi arıyor. Her sabah Tepebaşı'nda spor yapan adam, hırsız girerse mınçıka denilen aletle kafasına vuracağını söyledi.

Eskişehir'de sokak ortasında yaptığı uzak doğu dövüş sanatı hareketleri ile ilgi çeken ve lakabının 'Dragon' olduğunu belirten 56 yaşındaki Osman Öztepe, "İnşaatta bekçilik işi arıyorum, içeriye giren hırsız falan olursa tabii ki biraz dayak yer. Benim mınçıkam da var, hırsızın kafaya onunla bir tane vurdun mu zaten ayağa kalkamaz" dedi.

Bir süre önce Erzurum'dan Eskişehir'e gelen Osman Öztepe, Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Fabrikalar Caddesi ile İsmet İnönü-1 Bulvarı'nın kesiştiği noktada her sabah spor yapıyor. Uzak doğu dövüş sanatı hareketleri yapan Öztepe, çevreden geçenlerin dikkatini üzerine topluyor. Lakabının 'Dragon' olduğunu belirten yaşlı adam, farklı akrobatik hareketleri ile ilginç görüntüler oluşturuyor.

"Uzak doğu dövüş sanatlarını İstanbul'da kendim öğrendim, 8 sene uğraştım"

Kendisinin uzak doğu dövüş sanatları ile uğraştığını ifade eden Osman Öztepe, "Ben buraya gurbete, çalışmaya geldim. Şu anda çalışmıyorum ama ne iş olsa çalışırım. Uzak doğu dövüş sanatlarını İstanbul'da kendim öğrendim, 8 sene uğraştım. Uzak doğu dövüş sanatlarının inceliği sağlıklı yaşamak, güzel bir yaşantıya adım atmaktır. Gençlere tavsiyem, spor yapmayı öğrensinler, kendilerine ideal bir yol çizsinler. İnşaatta bekçilik işi arıyorum, o zaman benim bu sporu yapmam çok kolay olur. İçeriye giren hırsız falan olursa tabii ki biraz dayak yer. Tekme yer, yumruk yer. Benim mınçıkam da var, uzak doğu spor aleti, hırsızın kafaya onunla bir tane vurdun mu zaten ayağa kalkamaz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de 56 yaşındaki adam inşaat bekçiliği arıyor, hırsıza mınçıkayla vuracak - Son Dakika
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