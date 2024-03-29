Eskişehir'de 2 bin 361 sandıkta 696 bin 427 seçmen oy kullanacak - Son Dakika
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Eskişehir'de 2 bin 361 sandıkta 696 bin 427 seçmen oy kullanacak

Eskişehir\'de 2 bin 361 sandıkta 696 bin 427 seçmen oy kullanacak

Eskişehir Valiliği tarafından yapılan paylaşımla, 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimi için 2 bin 361 sandıkta 696 bin 427 seçmenin oy kullanacağı ve 4 bin 85 personelin güvenlik tedbirleri amacıyla görev alacağı duyuruldu.

29.03.2024 13:20  Güncelleme: 13:21
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Eskişehir Valiliği tarafından yapılan paylaşımla Eskişehir'de 2 bin 361 sandıkta 696 bin 427 seçmenin oy kullanacağı ve 4 bin 85 personelin güvenlik tedbirleri amacıyla görev alacağı duyuruldu.

Eskişehir Valiliği'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimi için sandık, seçmen ve görevli personel sayıları duyuruldu. Kent genelinde 585 ayrı binada bulunan 2 bin 361 sandıkta 696 bin 427 seçmen oy kullanacak. Seçim günlerinde yaşanabilen gerginliklerin ve olumsuzlukların önlenebilmesi, seçim güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla ise 3 bin 148'i polis 937'si jandarma olmak üzere toplam 4 bin 85 personel görev alacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de 2 bin 361 sandıkta 696 bin 427 seçmen oy kullanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 2 bin 361 sandıkta 696 bin 427 seçmen oy kullanacak - Son Dakika
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