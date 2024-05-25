Eskişehir İl Müftülüğü tarafından düzenlenen konferans

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Eskişehir İl Müftülüğü Aile Dini Rehberlik Bürosu'nun koordinesinde, Aile Haftası çerçevesinde Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Savaş, Göç ve Aile" konulu bir konferans düzenlendi.

Programa İl Müftü Faruk Latifoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, İl Göç İdaresi Müdürü Mustafa Turan, İl Müftü Yardımcıları Aytekin Akçin, Berrin Erdoğan ve İsrafil İğde, Tepebaşı İlçe Müftüsü Gafur Yıldırım ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayana programın, açılış konuşmasını yapan İl Göç İdaresi Müdürü Mustafa Turan, savaş ve göç konularının zorluğuna değinerek, emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, Gazze halkının yaşadığı zulümden bahsederek, savaşın toplumda derin yaralar açtığını ve çocukların zihin dünyasında büyük yıkımlara yol açtığını ifade etti. İl Müftü Vekili Faruk Latifoğlu, ailenin sevgi, destek ve dayanışma kaynağı olduğunu belirterek, aile kurumunu korumak ve güçlendirmek için birlikte çalışmanın önemine dikkat çekti.

Konuşmaların ardından Kırım Tatarları Korosu, Kırım'a ait türküleri seslendirdi ve katılımcılara "Filistin" konulu sinevizyon gösterimi yapıldı. Konferansta, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Asiye Şenat, Savaş ve göçlerin özellikle kadınlar ve çocuklar üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çeken Şenat, göçe zorlanan kadınların yaşadığı zorluklara değindi ve toplumda empati duygusunun geliştirilmesinin önemine vurgu yaparken, olumsuz duyguların rehabilitasyonu için çalışmalar yapılması gerektiğini belirten Şenat, entegrasyonun toplumun şartlarını kabul ederek gerçekleşebileceğini ve Müslümanların yaşadıkları coğrafyalarda güçlü olmaları gerektiğini dile getirdi.

Konferansın sonunda İl Müftü Yardımcısı Berrin Erdoğan, Prof. Dr. Fatma Asiye Şenat'a katılımlarından dolayı teşekkür ederek hediye takdim etti. - ESKİŞEHİR