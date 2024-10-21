Eskişehir'de Alacak Meselesinde Kavga

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Alacak verecek meselesinden çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu

Tadilat yapılan işletme içerisinde yaşanan kavgaya esnaf ve işçiler dahil oldu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 4 alkollü şahsın alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada, taraflar birbirlerini sandalyeler ve iş makineleriyle saldırdı. Esnaf ve dükkana tadilat yapan işçilerin de dahil olduğu kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.

Olay, dün akşam saat 20.20 sularında Tepebaşı İlçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Çilem Caddesi üzerindeki bir lokantada meydana geldi. İddialara göre, işletmenin içerisindeki birisiyle dışarıdan gelen şahıs arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan sözlü tartışma gerginliğin artması sonucunda büyüyerek kavgaya dönüştü.

Sandalyelerle ve iş makineleriyle birbirlerini darp ettiler

Alkollü olduğu öne sürülen şahıs dışarıya çıkarak telefon ettiği 3 arkadaşını dükkanın önüne çağırdı. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ve yine alkollü oldukları iddia edilen şahıslar işletmenin içerisindeki kişiye saldırıda bulundu. Taraflar, dükkandaki sandalyeleri ve tadilat yapan işçilerin makinelerini kullanarak birbirlerini darp etti. Malları zarar gören esnaf ve işçiler ise tarafları ayırmaya çalışırken olaya dahil oldu.

Alkollü şahıs polise mukavemet gösterdi

Caddede yankılanan kavga seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri, taraflara müdahale etti. Alkollü olduğu öne sürülen şahıs, mağdur olduğunu söyleyip polise sesini yükseltti ve çevresine küfürler savurdu. Ardından, şahsın polise mukavemet göstermesi sonucunda tekrardan arbede çıktı. O arbede sırasında bir işletme personeli de alkollü olduğu öne sürülen şahsa doğru sandalye fırlatarak, "Devletin memuruna bağırma" diyerek sesini yükseltti.

Kavga nedeniyle lokantanın içerisinde fenalaşan kadına 112 Acil Servis ekipleri müdahalede bulundu. Polisin yoğun uğraşları sonucunda ayrılan taraflar ise ekip arabasına alınarak karakola götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.