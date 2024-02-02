Eskişehir\'de Arılar İklim Değişikliğinden Etkileniyor

Son dönemlerde iklim şartlarında yaşanan değişimle ilgili konuşan Eskişehir Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bünyamin Yiğit, hava sıcaklıklarının uzun süre boyunca mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle bazı arı kovanlarının salkıma giremediğini söyledi.
Ülkenin pek çok noktasında olduğu gibi Eskişehir'de de son yıllarda mevsimlerin kaymaya başladığı görülüyor. Yaz aylarında mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklıkları ve kış mevsiminde beklenildiği oranda yağış olmaması arıcılara zor günler yaşatıyor. Normal şartlarda Kasım ayı itibariyle salkıma girdiği bilinen arıların bu yıl Aralık ayında bile çalışmaya devam ettiğini açıklayan Eskişehir Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bünyamin Yiğit, salkıma girmeyen arıların ömrünün daha kısa olduğunu ifade etti. Böyle hava şartlarının kendileri için büyük sorun teşkil ettiğine vurgu yapan Yiğit, ilerleyen zamanlarda mevsimlerin normale dönmesini beklediklerini aktardı.
"Mevsimlerin değişmesiyle ilgili sıkıntı daha da arttı"
Kış mevsiminin bu yıl çok geç geldiğini belirten Eskişehir Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bünyamin Yiğit, "Biz bazı günler kış gelsin diye beklerken neredeyse yaz geldi. Ara sıra biraz kar yağışıyla kış mevsiminde olduğumuzu hissettik. Artık hayırlısı olsun. Arılarımız şu an kendilerine bakıyorlardır. Toplu halde salkımda kalıyordur ve kovanın içinde herhangi bir çalışma yoktur. O şekilde inşallah sağ salim bahara çıkacaklar. Salkım, arıların kış pozisyonudur. Arılar kış gününde peteklerin üzerine toplanarak dağınık bir şekilde değil, toplu bir şekilde futbol topu gibi yoğunlaşarak bir araya gelir. İlkbahar geldiğinde salkım bozulur, tekrardan dağılırlar ve arılarımız da çalışmaya başlar. Bu salkım dönemiyle ilgili mevsimlerin değişmesi nedeniyle sıkıntının daha da arttığını söyleyebiliriz" dedi.
"Arıların salkımda olması gerekiyor ama bazı bölgelerde çalışmaya devam ediyorlar"
Son yıllarda mevsimlerin çok farklı bir hal aldığını dile getiren Yiğit, "Havalar çok değişti ama arı kendisini hazırlıyor. Biz de o şekilde kendimizi ayarlamaya çalışıyoruz. Yine de büyük sıkıntı var. Arıların salkımda olması gerekiyor ama bazı bölgelerde çalışmaya devam ediyorlar. Aslında kış gününde arının çalışmaması gerekiyor. Arının ömrü 45 gün iken, salkımdaki arının ömrü çalışmadığı için 6 ile 8 ay kadar uzuyor. O yüzden de salkım bir dinlenme evresi oluyor. Arıların kış salkımını yaşaması gerekiyor. Aralık ayında bile havalar güneşliydi. Mevsimin iyi gitmesinden dolayı o aylarda bile arılarımız salkıma giremedi. Bu da büyük bir sıkıntı. Bundan sonra da hava şartları nasıl olur bilemiyoruz. Devamlı hava tahmin raporlarını takip ediyoruz. İnşallah iklim şartları zamanla daha uygun bir hal alır" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR
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