 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eskişehir'de ayakkabı boyacıları yeni yılın ilk gününde çalıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de ayakkabı boyacıları yeni yılın ilk gününde çalıştı

2024 yılının ilk gününde Eskişehir'de bazı ayakkabı boyacıları, ekmek parası için tezgah açtı. Soğuk havaya rağmen çalışan esnaf, resmi tatil olmasına rağmen işlerine devam etti.

Eskişehir\'de ayakkabı boyacıları yeni yılın ilk gününde çalıştı
01.01.2024 - 16:11,
Abone Ol

2024 yılının ilk gününün yaşandığı Eskişehir'de ayakkabı boyacısı esnafı ekmek parası için tezgah açtılar.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de dün gece yeni yıl heyecanının yaşanmasının ardından bugün bazı ayakkabıcısı esnafı tezgah açmayı ihmal etmedi. Odunpazarı ilçesinde bulunan Sıcaksular mevkiinde bazı ayakkabı boyacılarının, soğuk havaya rağmen yılın ilk gününde çalıştığı görüldü. 1 Ocak günün resmi tatil günü olmasına rağmen bugünü boş geçirmek istemediklerini ifade eden ayakkabı boyacıları, ekmek parası için işlerine devam ettiklerini belirtti. Bazı ayakkabı boyacısı ise akşam saatlerinde işlerinin biraz daha yoğun olmasını beklediklerini dile getirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Eskişehir, Türkiye, Yerel Haberler, Yerel, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de ayakkabı boyacıları yeni yılın ilk gününde çalıştı - Son Dakika


16:34
Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
15:47
İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli
15:42
Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı
15:29
Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi
15:20
Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi
14:53
Köyde çıkan yangında 5 ev küle döndü, 2 kişi can verdi Köyde çıkan yangında 5 ev küle döndü, 2 kişi can verdi
14:51
Galata Köprüsü'ndeki Gazze yürüyüşüne 250 bin kişi katıldı Galata Köprüsü'ndeki Gazze yürüyüşüne 250 bin kişi katıldı
14:02
Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı

Son Dakika
16:34 Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
15:47 İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli
15:42 Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı
15:29 Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi
15:20 Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi
14:51 Galata Köprüsü'ndeki Gazze yürüyüşüne 250 bin kişi katıldı
14:53 Köyde çıkan yangında 5 ev küle döndü, 2 kişi can verdi
14:02 Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı
13:56 Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde
13:55 Armağan Çağlayan'da İbo Show'da kullanılan filtreye tepki: İnanılır gibi değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 16:47:05. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de ayakkabı boyacıları yeni yılın ilk gününde çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement